Mattinata di mobilitazione e protesta al presidio SDA di Alessandria, dove i corrieri dipendenti della società SIC Europe hanno incrociato le braccia dando vita alla prima azione di sciopero successiva allo stato di agitazione proclamato da ADL Cobas. Al centro della vertenza vi sono i continui slittamenti negli orari di uscita dei mezzi dal deposito, una criticità ricorrente che compromette i ritmi di consegna e si ripercuote pesantemente sui carichi di lavoro dei driver. Di fronte al mancato rispetto dei tempi concordati, i lavoratori hanno deciso di bloccare le attività per lanciare un segnale netto in vista dell’incontro risolutivo previsto con i vertici aziendali per la giornata di lunedì.

Le cause dello stop e le richieste precise sui tempi di uscita

La decisione di astenersi dal lavoro è scattata all’esito dell’ennesimo mancato rispetto dei cronoprogrammi operativi all’interno dell’hub:

reiterato slittamento delle partenze dei furgoni dal deposito alessandrino, con disagi e ricadute dirette sull’attività e sui tempi di vita dei lavoratori;

richiesta chiara avanzata dai corrieri: nessun giro deve uscire dalla struttura oltre le ore 10:00 e il servizio jolly non deve superare le 10:30;

esito negativo dei tentativi di conciliazione: nonostante le interlocuzioni avviate nella giornata di ieri, anche questa mattina gli orari stabiliti sono stati disattesi, determinando lo stop immediato delle mansioni;

denuncia delle condizioni operative insostenibili causate dalla disorganizzazione e dai ritardi nei tempi di lavorazione, che finiscono per gravare interamente sulle spalle degli autisti.

Lunedì il vertice con l’azienda: posizione ferma dei dipendenti

La protesta odierna apre una fase di trattativa in cui il personale richiede impegni vincolanti e verificabili:

convocazione formale dell’incontro con l’azienda fissata per lunedì per esaminare nel dettaglio le problematiche del polo;

posizione unitaria e intransigente dei lavoratori al tavolo sindacale: pretendere il rispetto puntuale ed effettivo degli orari concordati;

determinazione a proseguire lo stato di mobilitazione per tutelare la qualità del lavoro e impedire che una gestione inefficiente del servizio continui a ricadere sul personale di guida.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!