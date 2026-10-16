«Apprendiamo con grande felicità la notizia che i bambini della “Famiglia nel Bosco” potranno trascorrere questo fine settimana a casa con i loro genitori, liberamente e finalmente, per la prima volta senza alcuna presenza estranea. È una notizia tanto attesa, che arriva dopo oltre 11 mesi: in totale, a oggi, ben 330 giorni». Così, in una nota, Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.

«Ci auguriamo che, come sembra, la strada verso il pieno e definitivo ricongiungimento sia ormai alle battute finali. È quanto abbiamo sempre chiesto, insieme ai quasi 90.000 firmatari della nostra petizione, con una vasta campagna informativa e incontrando più volte CatherineBirmingham e NathanTrevallion, ai quali abbiamo anche donato un sostegno economico per affrontare questi mesi così delicati», conclude Coghe.