Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre, lungo la strada provinciale che collega Casalnoceto a Volpedo, nel territorio comunale di Casalnoceto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due vetture, una Fiat 500 e una Volkswagen Golf, si sono scontrate fra di loro, con la Fiat 500 che a seguito del violento impatto è finita fuori strada all’interno di un fosso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona insieme ai soccorsi sanitari per prestare le prime cure alla conducente dell’utilitaria, una donna di circa 45 anni rimasta seriamente ferita alla testa, trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Alessandria.

La dinamica dello schianto e l’uscita di strada

L’episodio si è verificato lungo il tratto provinciale tra i due centri della val Curone:

la collisione è avvenuta tra una Fiat 500 e una Golf per cause che restano al vaglio;

nell’impatto la Fiat 500 è uscita dalla carreggiata, terminando la propria corsa nel fosso a bordo strada;

l’allarme ha fatto scattare l’immediata mobilitazione delle squadre di soccorso per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti.

I soccorsi dei Vigili del Fuoco e il trasporto in elicottero

I Vigili del Fuoco di Tortona hanno operato per estrarre e prestare prima assistenza alla donna di circa 45 anni che si trovava alla guida della Fiat 500. La conducente ha riportato serie lesioni al capo con perdita di sangue, circostanza che ha spinto il personale sanitario a richiedere l’intervento dell’elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. La donna è stata quindi elitrasportata al nosocomio di Alessandria: da quanto si apprende, nonostante la gravità del trauma riportato alla testa, non si troverebbe in pericolo di vita.

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