Un investimento complessivo di 273.058,89 euro interamente finanziato con risorse comunali per rinnovare e mettere in sicurezza una delle vie più importanti di Diano Marina: è quanto ha deliberato il Comune con il via libera all’appalto per il quarto lotto di riqualificazione urbana di viale Kennedy. L’arteria, strategico prolungamento pedonale e veicolare di via Roma e sede ogni martedì mattina del mercato settimanale cittadino, sarà interessata da un radicale restyling. L’intervento punta a restituire pieno decoro e modernità a un asse centrale della vita cittadina attraverso una ripavimentazione completa, arredi rinnovati e una nuova illuminazione pubblica a norma.

Il quadro economico e le opere previste

L’opera pubblica mobilita una spesa consistente per riqualificare il piano stradale e i percorsi pedonali, con un quadro economico complessivo pari a 273.058,89 euro:

importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta: 178.666,93 euro;

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 12.832,14 euro;

incidenza della manodopera quantificata in 54.934,24 euro;

Iva al 22% sui lavori per 42.129,80 euro;

somme a disposizione della stazione appaltante per 81.559,82 euro;

integrale ripavimentazione della sede viaria e delle superfici pedonali;

sostituzione completa degli arredi urbani presenti lungo la passeggiata;

integrazione e rifacimento del sistema di illuminazione pubblica;

esecuzione delle lavorazioni nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia.

Progettazione, gara e tempistiche di cantiere

Il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Maurizio Bertolino e dall’ingegnere Paolo Rovere, è stato approvato dalla Giunta municipale e validato dagli uffici guidati dal Responsabile Unico del Progetto, l’architetto Nicolò Damonte.

Per l’aggiudicazione, l’Amministrazione comunale si è affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia:

la procedura negoziata telematica coinvolgerà almeno cinque operatori economici qualificati iscritti all’albo fornitori dell’ente;

saranno escluse le imprese già impegnate in altri cantieri aperti nel territorio di Diano Marina o invitate in altre gare concomitanti, a garanzia del principio di rotazione;

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale;

la durata dei lavori è stimata in 120 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna delle aree;

il Comune si riserva la possibilità di procedere con la consegna anticipata del cantiere per accelerare l’inizio effettivo delle opere prima della stipula formale del contratto.