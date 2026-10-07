Un intervento strategico e atteso per salvaguardare uno dei tesori storici e architettonici più illustri della provincia: il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, presieduto da Paolo Arrobbio, ha accolto la richiesta del Comune di Bosco Marengo deliberando il finanziamento necessario al recupero dell’avancorpo voltato di accesso al cortile interno e al deposito museale del Complesso Monumentale di Santa Croce. L’area versa attualmente in un grave stato di degrado strutturale e necessita di opere urgenti di consolidamento per ripristinare la piena agibilità e la totale sicurezza del sito, permettendo la ripresa delle attività operative e valorizzando un polo culturale di rilievo nazionale.

L’area degradata e la necessità dell’intervento

L’intervento conservativo si concentrerà su una porzione architettonica fondamentale dell’antico convento boschese, la cui compromissione rischiava di bloccare la normale gestione museale:

il recupero e la messa in sicurezza dell’avancorpo voltato che conduce al cortile interno;

il ripristino dell’unico accesso carrabile al deposito del museo, indispensabile per il transito e il trasporto di opere d’arte, materiali e attrezzature;

il risanamento della copertura superiore, attualmente gravemente compromessa, e delle murature laterali ammalorate;

la riattivazione in piena sicurezza di una via di fuga antincendio essenziale per i piani di emergenza della struttura.

Il presidente Paolo Arrobbio: «Un patrimonio dell’intero Paese»

Sull’importanza dell’operazione di tutela è intervenuto direttamente il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio:

“Il complesso monumentale di Santa Croce è un patrimonio artistico e culturale non solo del comune di Bosco Marengo, e neppure soltanto della nostra provincia, ma dell’intero Paese. Ci è stato chiesto un contributo per poter recuperare uno spazio architettonico significativo, coevo alla fondazione del convento, che rappresenta l’unico accesso carrabile al deposito museale, utilizzato per il trasporto di opere, attrezzature e materiali necessari alla gestione ordinaria e straordinaria della struttura. Le condizioni attuali della copertura, gravemente compromessa, e delle murature laterali non permettono né il passaggio di mezzi né la fruizione in sicurezza da parte delle persone. L’intervento è dunque urgente e strategico per garantire la piena operatività del sito e migliorare la sicurezza complessiva del complesso, ripristinando anche un’importante via di fuga antincendio. Per questo il consiglio di amministrazione della nostra Fondazione, all’unanimità, ha ritenuto di accogliere la richiesta del comune di Bosco Marengo, e di finanziare l’intervento, che avrà un forte impatto positivo sul territorio, grazie alla conservazione di un bene culturale identitario e al potenziamento delle attività culturali e museali collegate al complesso di Santa Croce”.

Per informazioni e contatti istituzionali con l’ente erogatore è attiva la casella di posta elettronica: comunicazione@fondazionecralessandria.it.

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