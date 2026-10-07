L’Assessorato ai Parchi e alle Aree Verdi del Comune di Alessandria rilancia per l’autunno 2026 la nuova edizione di “Alberiamo Alessandria”, il piano di forestazione urbana ideato per incrementare il patrimonio arboreo cittadino e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Dopo la prima fase dello scorso anno che aveva visto la piantumazione di oltre cinquanta esemplari, il progetto si amplia coinvolgendo scuole, associazioni, comunità religiose e centri di incontro con l’introduzione di numerosi ciliegi sostenuti da Amag Ambiente. L’iniziativa unisce interventi diffusi sul territorio alla valorizzazione della biodiversità urbana, proseguendo le esperienze del Bosco della Memoria e del Giardino Botanico “Dina Bellotti” e aprendo la strada a futuri “boschi di quartiere” a partire dall’area verde del Cristo.

La novità dei ciliegi e la tutela della biodiversità

La campagna autunnale introduce come elemento centrale la messa a dimora di ciliegi, con particolare attenzione alle varietà autoctone e al ciliegio selvatico (Prunus avium), selezione definita con il supporto di Legambiente.

La scelta della specie risponde a molteplici benefici ecologici e formativi:

sostegno alla biodiversità grazie alla fioritura primaverile utile agli insetti impollinatori e alla produzione di frutti per la fauna;

potenziamento dei servizi ecosistemici attraverso l’assorbimento di CO₂, la cattura delle polveri sottili, la mitigazione termica e la riduzione delle “isole di calore”;

valore didattico per le scuole attraverso orti didattici per sensibilizzare i più giovani alla stagionalità e all’origine del cibo;

recupero estetico e funzionale di aree pubbliche poco valorizzate per trasformarle in spazi di aggregazione e benessere.

Accanto alle nuove piantumazioni prosegue l’attività del Bosco della Memoria in via San Giovanni Bosco 55, che dispone ancora di spazi per accogliere fino a novanta alberi dedicati a nascite o alla memoria di persone scomparse, opportunità attivabile anche tramite l’apposito registro del Giardino Botanico “Dina Bellotti”.

Il calendario delle prime piantumazioni e il convegno

Le attività sul territorio prenderanno il via nel fine settimana con i primi appuntamenti pubblici:

Sabato 10 ottobre (ore 10:00): ai Giardini Pubblici, nell’ambito dell’Alessandria Veg Festival, messa a dimora di un esemplare di ginkgo biloba; nel pomeriggio piantumazione di ciliegi giapponesi al Centro d’Incontro “Galimberti”;

ai Giardini Pubblici, nell’ambito dell’Alessandria Veg Festival, messa a dimora di un esemplare di ginkgo biloba; nel pomeriggio piantumazione di ciliegi giapponesi al Centro d’Incontro “Galimberti”; Domenica 11 ottobre (ore 12:00): presso la Chiesa Evangelica dei Fratelli in via San Giovanni Bosco, piantumazione di un ciliegio selvatico (Prunus avium);

presso la Chiesa Evangelica dei Fratelli in via San Giovanni Bosco, piantumazione di un ciliegio selvatico (Prunus avium); Lunedì 17 novembre (ore 17:00): a Palazzo Cuttica si svolgerà il convegno sul patrimonio arboreo cittadino per presentare il piano strategico pluriennale insieme a Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Università del Piemonte Orientale, Soprintendenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e associazioni ambientaliste;

a Palazzo Cuttica si svolgerà il convegno sul patrimonio arboreo cittadino per presentare il piano strategico pluriennale insieme a Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Università del Piemonte Orientale, Soprintendenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e associazioni ambientaliste; Sabato 21 novembre: iniziative dedicate in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.

Nel mese di novembre prenderà forma anche il primo “bosco di quartiere” con un consistente intervento di forestazione al parco “Amintore Fanfani” nel quartiere Cristo, a cui seguirà entro l’anno la sostituzione degli alberi abbattuti nel parcheggio del supermercato Unes di corso Acqui.

L’assessore Giovanni Ivaldi: «Una visione integrata per il verde cittadino»

A delineare la visione amministrativa del progetto è l’Assessore ai Parchi e alle Aree Verdi del Comune di Alessandria, Giovanni Ivaldi:

“Alberiamo Alessandria vuole essere innanzitutto un progetto di comunità, perché la cura e la crescita del patrimonio verde richiedono la partecipazione di tutta la città: cittadine e cittadini, scuole, associazioni, imprese e realtà del territorio. Allo stesso tempo, vogliamo fare un passo in più, trasformando questo percorso in una vera strategia di forestazione urbana e periurbana, capace di rendere Alessandria più vivibile e resiliente e di affrontare concretamente gli effetti della crisi climatica. L’obiettivo è costruire una visione integrata del verde cittadino, mettendo in relazione parchi, giardini, alberature e spazi verdi e valorizzandone i benefici ambientali, sociali ed economici. Per questo intendiamo lavorare insieme al territorio a un progetto pluriennale, in coerenza con gli indirizzi regionali sull’Urban Forestry e con la normativa nazionale, affinché ogni nuovo albero possa diventare parte di una strategia complessiva per il futuro della nostra Città”.