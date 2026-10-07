I frutti principi dell’autunno e le eccellenze agricole della val Curone tornano protagonisti a Monleale con la ventiseiesima edizione della Festa mercato della Mela e della Pera, in programma per l’intera giornata di domenica 11 ottobre 2026. L’evento, promosso dal Comune di Monleale in collaborazione con la Cooperativa Volpedo Frutta, animerà la centrale piazza del Mercato trasformandola in una grande vetrina a cielo aperto per i produttori del territorio. Un appuntamento ormai storico e imperdibile per fare scorta di frutta fresca di stagione per l’inverno, scoprire creazioni artistiche e condividere una giornata di festa accompagnata da musica dal vivo e degustazioni enogastronomiche.

I banchi dei produttori e la mostra artistica

La manifestazione prenderà il via fin dal mattino, offrendo ai visitatori l’opportunità di incontrare direttamente i coltivatori locali e apprezzare le migliori varietà frutticole del comprensorio:

Dalle ore 10:00: apertura dell’esposizione e vendita diretta di frutta fresca e prodotti tipici a cura dei produttori locali;

apertura dell’esposizione e vendita diretta di frutta fresca e prodotti tipici a cura dei produttori locali; per tutta la durata dell’evento sarà visitabile la mostra delle opere d’arte realizzate dall’artista Rino Gragnolati;

un’occasione pensata per scoprire da vicino le produzioni a chilometro zero e acquistare scorte genuine in vista della stagione fredda.

Pomeriggio in musica e aperitivo con i sapori del territorio

Il programma della festa proseguirà nel pomeriggio con momenti di intrattenimento pensati per tutte le età e con la valorizzazione dei piatti tipici:

Dalle ore 15:30: spazio alla musica e all’animazione con Smile Deejay, che vedrà alla consolle Marco Cacitti ed Enrico Pertusi per un pomeriggio all’insegna del motto “La musica che unisce le persone”;

spazio alla musica e all’animazione con Smile Deejay, che vedrà alla consolle Marco Cacitti ed Enrico Pertusi per un pomeriggio all’insegna del motto “La musica che unisce le persone”; Dalle ore 18:00: gran finale con l’aperitivo a base di prodotti del territorio ospitato presso il ristorante Le Vinaie.

L’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre in piazza del Mercato a Monleale, presso la sede della Cooperativa Volpedo Frutta.