La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo inaugura ufficialmente la nuova stagione classica lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:00 nella prestigiosa cornice del Teatro dell’Opera del Casinò Municipale. L’appuntamento di apertura, intitolato “Virtuosismo e tormento, passione e introspezione”, sarà offerto gratuitamente a tutta la cittadinanza in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono San Romolo, unendo l’eccellenza artistica alla tradizione comunitaria. Il cartellone autunnale dà contestualmente avvio allo speciale ciclo monografico “All’ombra del Gigante: Il genio di Beethoven e le voci dimenticate della sua era”, un percorso di riscoperta storica e musicale che accompagnerà il pubblico verso il 2027, anno del bicentenario della scomparsa di Ludwig van Beethoven.

Il concerto inaugurale e il virtuosismo di Simon Zhu

La serata inaugurale, diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, propone un accostamento di forte impatto emotivo tra due cardini della produzione musicale dell’Ottocento, valorizzato dalla presenza di un solista d’eccezione:

esecuzione del Concerto per violino n. 5 in la minore, op. 37 di Henry Vieuxtemps, opera cardine del virtuosismo strumentale ottocentesco;

esecuzione della Sinfonia n. 4 in re minore, op. 120 di Robert Schumann, capolavoro intessuto di profonda introspezione psicologica e tensione ideale;

partecipazione straordinaria del violinista Simon Zhu, stella di livello internazionale e vincitore dell’edizione 2023 del prestigioso Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” di Genova;

raccolta fondi solidale allestita prima e dopo il concerto nel foyer del Teatro dai Volontari di Sanremo e dall’associazione “I love Monte Bignone”, finalizzata alla salvaguardia dell’edificio sacro situato alla quota più elevata del territorio municipale.

Il ciclo beethoveniano nelle parole del Maestro De Lorenzo

Il progetto biennale punta ad allargare lo sguardo oltre i monumenti assoluti della storia della musica, illuminando i maestri e i fermenti innovativi fioriti nel contesto storico del compositore di Bonn.

«Affiancare queste “voci dimenticate” alla forza dirompente di Beethoven non è un sottrarre al suo genio, ma un atto di amplificazione e di giustizia storica – illustra il Maestro Giancarlo De Lorenzo, Direttore principale e Direttore artistico della Fondazione –. Un’esperienza rivelatrice per comprendere appieno l’humus culturale da cui è fiorito il mito, perché la grandezza di un Gigante si misura anche dalla straordinaria vitalità del mondo che lo circonda. Questo affascinante dialogo musicale arricchirà i nostri programmi già dal prossimo appuntamento e per tutto il 2027, integrandosi in una stagione che celebrerà la grande musica sinfonica in tutte le sue sfaccettature».

Biglietteria, agevolazioni e canali di informazione

La Fondazione garantisce una politica di accesso inclusiva e diversificata per consentire la massima partecipazione del pubblico ai successivi appuntamenti in cartellone:

ingresso inaugurale del 12 ottobre gratuito per tutti in omaggio ai festeggiamenti di San Romolo;

tariffe per la stagione ordinarie con biglietto intero, tariffa ridotta dedicata alla fascia over 65, ingresso speciale riservato ai giovani under 18 e accesso gratuito per le persone con disabilità;

formule di abbonamento e carnet a più ingressi a condizioni agevolate, con dettagli consultabili direttamente sul sito ufficiale della Fondazione;

aggiornamenti costanti disponibili attraverso le pagine istituzionali Facebook e Instagram dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo;

servizio informativo WhatsApp gratuito “Amici della Sinfonica”, attivabile memorizzando in rubrica il recapito telefonico 347 5742190 e inoltrando il messaggio testuale “Voglio iscrivermi”.