Dall’arte alla tecnologia, dalla tutela ambientale all’orientamento professionale: torna sul territorio il Festival delle Conoscenze, promosso dalla Fondazione ACOS per la cultura con il patrocinio dei Comuni di Novi Ligure, Ovada e Tortona. Giunta all’ottava edizione, la kermesse culturale e scientifica dedicata a studenti e cittadinanza si svilupperà dal 19 al 24 ottobre 2026, preceduta da due anteprime speciali il 13 e il 15 ottobre. Al centro del ricco calendario di quest’anno c’è il tema “Le forme della bellezza”, declinato tra conferenze di ospiti illustri, spettacoli teatrali e un’inedita e capillare rete di laboratori operativi all’interno degli istituti superiori.

La novità 2026: i laboratori direttamente in classe

La grande novità di questa edizione consiste nell’ingresso diretto delle attività formative nelle aule scolastiche, su specifica richiesta dei dirigenti scolastici, coinvolgendo istituti quali l’IIS Ciampini-Boccardo, il Liceo Amaldi, il Liceo Peano, l’IIS G. Marconi di Tortona, la Casa di Carità Arti e Mestieri e il FOR.AL:

Scrittura creativa e Poesia: laboratorio curato dallo scrittore e conduttore Rai Matteo Porru; workshop di Instant Poetry e poesiaterapia condotto da Dome Bulfaro e il Duo Pluma;

laboratorio curato dallo scrittore e conduttore Rai Matteo Porru; workshop di Instant Poetry e poesiaterapia condotto da Dome Bulfaro e il Duo Pluma; Arte, Restauro e Grafica: workshop sul collage contemporaneo curati dal grafico Lorenzo Petrantoni (“L’Ottocento diventa contemporaneo”); moduli di diagnostica applicata ai beni culturali e analisi riflettografica per il restauro con Donatella Gabba, Paolo Antonino Maria Triolo e Maurizio Aceto;

workshop sul collage contemporaneo curati dal grafico Lorenzo Petrantoni (“L’Ottocento diventa contemporaneo”); moduli di diagnostica applicata ai beni culturali e analisi riflettografica per il restauro con Donatella Gabba, Paolo Antonino Maria Triolo e Maurizio Aceto; Orientamento professionale e Lavoro: “Non perdere la bussola”, percorso a cura di Fabiana Andreani per orientarsi tra percorsi universitari e mondo del lavoro;

“Non perdere la bussola”, percorso a cura di Fabiana Andreani per orientarsi tra percorsi universitari e mondo del lavoro; Musica e Teatro: “Corpi Sonori” con Raffaello Basiglio (musica d’insieme e improvvisazione) e il seminario sulla tragedia greca “Sguardi Aperti” con il regista Gabriele Vacis e la compagnia PoEM;

“Corpi Sonori” con Raffaello Basiglio (musica d’insieme e improvvisazione) e il seminario sulla tragedia greca “Sguardi Aperti” con il regista Gabriele Vacis e la compagnia PoEM; Tecnologia, Digitale e Agricoltura: laboratorio su crittografia e sicurezza dati guidato dal MUPIN (Museo Piemontese dell’Informatica) e “Food Check”, confronto sul futuro agricolo con Confagricoltura Alessandria;

laboratorio su crittografia e sicurezza dati guidato dal MUPIN (Museo Piemontese dell’Informatica) e “Food Check”, confronto sul futuro agricolo con Confagricoltura Alessandria; Per i più piccoli: “SFRIDY”, laboratorio su rigenerazione e riuso dei materiali plastici dedicato a scuole primarie e secondarie di primo grado, con creazione di un micro-pannello personalizzato.

Le anteprime e il programma dei grandi incontri

Il percorso verso il Festival si aprirà con due appuntamenti d’eccezione a Novi Ligure:

Martedì 13 ottobre (ore 11:00, Teatro Giacometti): lo spettacolo “Meditazione sulla guerra” della compagnia PoEM, con regia di Gabriele Vacis e scenofania di Roberto Tarasco;

lo spettacolo “Meditazione sulla guerra” della compagnia PoEM, con regia di Gabriele Vacis e scenofania di Roberto Tarasco; Giovedì 15 ottobre: doppio evento con Pietro Morello, musicista, operatore umanitario e creator digitale (alle ore 11:00 incontro al Teatro Giacometti e alle ore 21:00 spettacolo “Musicalmente Workshop” al Teatro Marenco).

Le giornate della manifestazione proporranno poi conferenze e dibattiti con protagonisti di spicco:

Tecnologia e clima: il fisico e divulgatore Massimo Temporelli con la riflessione “La tecnologia ci disumanizzerà?”, oltre agli approfondimenti sui cambiamenti climatici con il meteorologo Paolo Ambrosetti e Davide Agostini, creatore dell’app Grandinometro;

il fisico e divulgatore Massimo Temporelli con la riflessione “La tecnologia ci disumanizzerà?”, oltre agli approfondimenti sui cambiamenti climatici con il meteorologo Paolo Ambrosetti e Davide Agostini, creatore dell’app Grandinometro; Spazio ed esplorazione: il giornalista scientifico Antonio Lo Campo racconterà il Progetto Artemis e la missione verso la Luna con astronauti italiani;

il giornalista scientifico Antonio Lo Campo racconterà il Progetto Artemis e la missione verso la Luna con astronauti italiani; Cultura, cibo e società: l’imprenditore Oscar Farinetti e l’antropologo Piercarlo Grimaldi con l’incontro “Omero non deve morire” (prevista anche una replica il 23 ottobre alle ore 15:00 presso la Biblioteca di Novi Ligure in collaborazione con Unitre Novi). Spazio inoltre alla conferenza-spettacolo sulle fake news a tavola con Confagricoltura Alessandria;

l’imprenditore Oscar Farinetti e l’antropologo Piercarlo Grimaldi con l’incontro “Omero non deve morire” (prevista anche una replica il 23 ottobre alle ore 15:00 presso la Biblioteca di Novi Ligure in collaborazione con Unitre Novi). Spazio inoltre alla conferenza-spettacolo sulle fake news a tavola con Confagricoltura Alessandria; Inclusione e sport: la tavola rotonda “Sport No Limits”, con la primatista italiana di atletica Ludovica Cavo, l’atleta paralimpico Antonio Di Sette e lo staff di “Nuotiamo e corriamo insieme”.

Le dichiarazioni dei promotori

«Sostenere il Festival delle Conoscenze rappresenta per il Gruppo ACOS la naturale prosecuzione del nostro impegno verso le comunità in cui operiamo – sottolinea Valter Pallano, Presidente del Gruppo ACOS –. Il tema di quest’anno, “Le forme della bellezza”, riflette pienamente la nostra visione: la bellezza non è soltanto una categoria estetica, ma si esprime nella cura del territorio, nella sostenibilità ambientale, nell’innovazione tecnologica e nella crescita culturale dei più giovani. Investire sulla scuola e sulle nuove generazioni significa creare valore durevole per il nostro futuro collettivo».

«Il Festival delle Conoscenze si conferma un appuntamento fondamentale per i giovani e per la nostra comunità – dichiara Giampaolo Bovone, Presidente di Fondazione ACOS per la Cultura –. Quest’anno abbiamo voluto compiere un passo in più, portando la cultura, l’orientamento e l’arte direttamente nelle aule scolastiche grazie a una serie di laboratori progettati per stimolare la creatività e il pensiero critico degli studenti da cui ci aspettiamo un’ampia adesione».

Un festival diffuso: sedi e informazioni pratiche

La manifestazione abbraccerà diversi punti nevralgici del territorio:

Novi Ligure: Teatro Giacometti, Teatro Marenco, Museo dei Campionissimi, Biblioteca Civica, Piazza Dellepiane e istituti scolastici locali;

Teatro Giacometti, Teatro Marenco, Museo dei Campionissimi, Biblioteca Civica, Piazza Dellepiane e istituti scolastici locali; Ovada: Teatro Civico e scuole superiori cittadine;

Teatro Civico e scuole superiori cittadine; Tortona: Sala Polifunzionale “F. Remotti” e istituti scolastici cittadini.

Tutti gli eventi, compresi lo spettacolo per ragazzi e l’animazione in Piazza Dellepiane, sono a ingresso libero, a eccezione dello spettacolo serale di Pietro Morello al Teatro Marenco per il quale è previsto il biglietto d’ingresso.

Il programma completo e i dettagli sono consultabili sul sito web ufficiale (https://www.fondazioneacos.it/festivaldelleconoscenze/), mentre per contatti è attivo l’indirizzo email dell’Ufficio Stampa Gruppo ACOS: ufficiostampa@acosspa.it.

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