Nuovi interventi strategici in arrivo per la riqualificazione e la sosta nei borghi dell’entroterra imperiese, grazie al via libera della Giunta regionale della Liguria ai finanziamenti destinati alla realizzazione di nuove aree di sosta pubblica. I contributi approvati interesseranno i Comuni di San Biagio della Cima, Castel Vittorio e Soldano con l’obiettivo di decongestionare i nuclei storici, potenziare i servizi primari e rendere queste località più accessibili a residenti, visitatori e attività commerciali. A sottolineare l’importanza del provvedimento per la tenuta socio-economica del comprensorio è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo, che ha rimarcato il valore del sostegno concreto garantito dall’amministrazione regionale ai piccoli centri periferici.

I Comuni interessati e le finalità delle nuove opere

Le risorse stanziate dalla Regione Liguria permetteranno di compiere un passo in avanti nella gestione della viabilità locale:

realizzazione di nuovi parcheggi pubblici al servizio delle comunità di San Biagio della Cima, Castel Vittorio e Soldano;

miglioramento complessivo dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze quotidiane delle famiglie residenti;

maggiore fruibilità e attrattività turistico-commerciale dei centri storici, spesso penalizzati dalla carenza di stalli per la sosta;

valorizzazione della qualità della vita e della vivibilità generale nei borghi del comprensorio montano e collinare.

Le dichiarazioni della consigliera regionale Veronica Russo

Nel commentare con favore l’approvazione del pacchetto di contributi, la consigliera Veronica Russo ha evidenziato la portata dell’intervento:

«Risorse importanti che consentiranno di migliorare i servizi e rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti, contribuendo a rendere i nostri borghi più accessibili e vivibili».

L’esponente regionale ha poi espresso la propria gratitudine ai vertici dell’amministrazione ligure per il costante presidio riservato al Ponente:

«Desidero ringraziare la Giunta regionale, il presidente Marco Bucci e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio imperiese e delle sue amministrazioni locali. Interventi come questi rappresentano un sostegno concreto ai piccoli Comuni, dove anche la disponibilità di parcheggi può fare la differenza per i cittadini, le attività commerciali e l’attrattività dei centri storici. Investire nell’entroterra significa tutelare e valorizzare comunità che rappresentano un patrimonio fondamentale per la nostra Liguria».

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