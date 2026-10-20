Ultimo imperdibile appuntamento a San Bartolomeo al Mare con la rassegna brassicola “Ottoberfesta”, che giovedì 22 ottobre 2026 vivrà la sua giornata conclusiva tra le suggestive atmosfere della Locanda Medievale Ai Secoli Bui, nella frazione Poiolo. Per l’occasione, il locale del golfo dianese è stato selezionato per ospitare l’evento speciale “Serata analcolica (ma anche no)”, un format originale caratterizzato da una spillatura simultanea in contemporanea con altri esercizi aderenti. Protagoniste assolute saranno le eccellenze del birrificio tedesco Meckatzer e di quello italiano Canediguerra, affiancate da un’inedita proposta analcolica artigianale per unire tradizione, ricerca e convivialità.

Il confronto alla spina tra maestri birrai italiani e tedeschi

Il cuore della serata propone un vero e proprio dialogo di stili e culture brassicole tra due celebri realtà:

Spillatura simultanea alla spina: servizio in contemporanea delle due birre protagoniste con i rispettivi bicchieri ufficiali e i sottobicchieri forniti dai produttori;

servizio in contemporanea delle due birre protagoniste con i rispettivi bicchieri ufficiali e i sottobicchieri forniti dai produttori; Meckatzer – Weissgold: l’eccellenza e il rigore della grande tradizione tedesca direttamente al bancone;

l’eccellenza e il rigore della grande tradizione tedesca direttamente al bancone; Canediguerra – American IPA: l’estro, i profumi e il carattere della produzione artigianale italiana;

l’estro, i profumi e il carattere della produzione artigianale italiana; Clima medievale: l’esperienza di degustazione immersa nella caratteristica cornice della locanda di Poiolo.

L’alternativa analcolica e il finale di Ottoberfesta

Il programma riserva spazio anche a chi cerca sapori autentici senza componente alcolica, completando il calendario iniziato lo scorso 12 ottobre:

disponibilità di una speciale proposta analcolica in lattina, prodotta presso gli impianti Meckatzer e frutto della collaborazione di Canediguerra con altri microbirrifici;

una formula inclusiva riassunta nel titolo stesso dell’evento, che permette di scegliere liberamente tra le due birre alla spina e l’opzione analcolica;

celebrazione conclusiva del ciclo di “Ottoberfesta”, che dal 12 al 22 ottobre ha trasformato la frazione di San Bartolomeo al Mare in un punto d’incontro per gli appassionati di birra.

Informazioni utili, prenotazioni e contatti

Tutti i dettagli pratici e i canali web per partecipare all’appuntamento coordinato dall’oste medievale e beer sommelier Emilio Biga:

Data: giovedì 22 ottobre 2026;

giovedì 22 ottobre 2026; Luogo: Locanda Medievale Ai Secoli Bui, frazione Poiolo, San Bartolomeo al Mare (IM);

Locanda Medievale Ai Secoli Bui, frazione Poiolo, San Bartolomeo al Mare (IM); Prenotazioni online: bit.ly/aisecolibui;

bit.ly/aisecolibui; Sito web ufficiale: www.aisecolibui.it;

www.aisecolibui.it; Sezione Eventi del sito: aisecolibui.it/bevandum#EVENTI;

aisecolibui.it/bevandum#EVENTI; Pagina Facebook: fb.me/e/59lAqw9HT;

fb.me/e/59lAqw9HT; Scheda Untappd: untappd.com/v/locanda-ai-secoli-bui/3371090/event/1008177;

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