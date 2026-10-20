Un viaggio affascinante che intreccia l’esecuzione musicale al racconto storico per svelare vicende inedite, relazioni e curiosità sui grandi protagonisti della tastiera. Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 21:00, la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Oviglio ospiterà l’undicesimo appuntamento della XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”. L’evento, promosso in sinergia con l’Associazione OviglioArte e l’Amministrazione comunale a ingresso libero fino a esaurimento posti, proporrà lo spettacolo-concerto “Il racconto del Pianoforte… storie incredibili e i suoi protagonisti”, offrendo al pubblico una prospettiva originale capace di unire note, narrazione e approfondimento culturale.

Tra note e aneddoti: la dimensione narrativa della musica

La formula dello spettacolo unisce l’ascolto musicale a una viva restituzione teatrale e biografica:

un’impostazione artistica studiata per restituire alla musica una vera e propria dimensione narrativa;

le opere e i brani scelti come punto di partenza per esplorare epoche storiche, relazioni umane e aneddoti;

un percorso divulgativo incentrato sulle figure e sulle vicende che hanno contribuito a costruire la storia della cultura musicale europea.

I protagonisti sulla scena ovigliese

A guidare gli spettatori attraverso questa trama di suoni e testimonianze sarà una formazione affiatata:

Matteo Costa: al pianoforte, nonché presidente dell’associazione promotrice;

al pianoforte, nonché presidente dell’associazione promotrice; Alice Fumero: curatrice dei testi e della narrazione;

curatrice dei testi e della narrazione; Marco Panzanaro: impegnato nelle letture sceniche;

impegnato nelle letture sceniche; Daniela Demicheli: Maestro e Direttore Artistico del Festival Internazionale.

Scheda informativa e dettagli utili

Tutte le coordinate pratiche per assistere alla serata:

Evento: spettacolo/concerto “Il racconto del Pianoforte… storie incredibili e i suoi protagonisti”;

spettacolo/concerto “Il racconto del Pianoforte… storie incredibili e i suoi protagonisti”; Rassegna: 11° appuntamento della XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”;

11° appuntamento della XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”; Data e orario: sabato 24 ottobre 2026, alle ore 21:00;

sabato 24 ottobre 2026, alle ore 21:00; Luogo: Sala Consiliare, Palazzo del Comune di Oviglio (AL);

Sala Consiliare, Palazzo del Comune di Oviglio (AL); Collaborazioni organizzative: Associazione OviglioArte e Comune di Oviglio;

Associazione OviglioArte e Comune di Oviglio; Modalità di accesso: ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.