‘IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria scende in campo in occasione dell’H-Open Weekend Salute del Cervello, la campagna nazionale promossa da Fondazione Onda per favorire la conoscenza, la diagnosi precoce e la prevenzione delle patologie neurologiche e psicologiche. Dall’8 all’11 ottobre le strutture complesse e i professionisti dell’azienda sanitaria saranno protagonisti di un articolato calendario di appuntamenti dedicati alla popolazione, con l’obiettivo di guidare la cittadinanza verso una maggiore consapevolezza sull’importanza del benessere mentale e sui corretti percorsi di cura. Tra punti informativi allestiti direttamente in ospedale e approfondimenti video diffusi sui canali digitali, l’iniziativa punta a offrire un approccio multidisciplinare e integrato a tutela della salute pubblica.

L’Info Point di Neurologia al Presidio Civile

La prima iniziativa aperta al pubblico si terrà giovedì 8 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30, all’interno del Presidio Civile in via Venezia 16 ad Alessandria. Lo spazio informativo, allestito al piano terra della struttura, sarà gestito dagli specialisti della SC Neurologia, guidata dal direttore Delfina Ferrandi. I cittadini avranno a disposizione materiali informativi dedicati e potranno confrontarsi direttamente con il personale per approfondire gli aspetti legati alla prevenzione, alla tutela delle funzioni cerebrali e alle buone pratiche quotidiane.

Le video pillole di Psicologia sui social network

Accanto al punto di orientamento in presenza, il programma prevede un’intensa attività divulgativa online curata dalla SSA Psicologia, sotto la responsabilità di Rossella Sterpone. Nelle giornate dell’8, 9, 10 e 11 ottobre, attraverso i profili social ufficiali dell’IRCCS AOU AL, verranno pubblicate brevi video pillole tematiche pensate per spiegare in maniera chiara e immediata:

l’importanza di salvaguardare il benessere psicologico a ogni età;

i metodi per riconoscere tempestivamente i primi segnali di fragilità o disagio emotivo;

le strategie di prevenzione e le modalità per accedere ai servizi di assistenza specialistica.

Un approccio integrato per la salute mentale

La partecipazione della struttura ospedaliera all’iniziativa di Fondazione Onda testimonia la volontà di avvicinare sempre di più la medicina alla comunità. Il benessere del cervello incide in maniera decisiva sulla qualità complessiva della vita e richiede una presa in carico organica, in grado di armonizzare competenze neurologiche, percorsi psicologici, supporto assistenziale e pratiche riabilitative.