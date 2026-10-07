Centocinquanta ospiti tra istituzioni, produttori, giornalisti e volti della cultura si sono dati appuntamento a Milano per scoprire le straordinarie eccellenze della provincia di Alessandria, protagoniste assolute dell’evento dedicato a “Le Vie del Gusto”. L’iniziativa, promossa con determinazione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria negli spazi di Mari&Co, ha portato nel capoluogo lombardo i sapori, le storie e i vini più identitari del Gran Monferrato, dell’Alto Monferrato, della Strada Derthona e del Gavi. Un appuntamento strategico nato per valorizzare il ricco patrimonio locale e presentare l’intero territorio provinciale come destinazione turistica d’eccellenza, puntando su una narrazione moderna e condivisa capace di unire cucina, paesaggio e tradizioni.

Le quattro anime della provincia protagoniste a Milano

L’evento ha visto convergere nel cuore di Milano operatori dell’accoglienza, professionisti della comunicazione ed esperti del settore enogastronomico, offrendo una vetrina d’eccezione a quattro realtà fondamentali del territorio alessandrino:

Gran Monferrato;

Alto Monferrato;

Strada Derthona;

Terre del Gavi.

Attraverso una selezione curata di ricette e grandi vini, la serata si è trasformata in un viaggio autentico tra borghi, colline e produzioni tipiche, dimostrando come la cucina e la viticoltura rappresentino veri e propri ambasciatori culturali in grado di dialogare con la storia, l’arte e il benessere diffuso.

Paolo Arrobbio: «Un modello permanente di valorizzazione territoriale»

A tracciare il significato e le prospettive dell’iniziativa è il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio:

«È stata una bellissima serata che ci ha consentito di presentare a un selezionato pubblico di addetti ai lavori le eccellenze non solo enogastronomiche, ma anche turistiche e culturali della provincia di Alessandria: un territorio che merita di essere visitato e anche “vissuto” con la necessaria lentezza, per apprezzarne appieno storia, bellezza, offerta di benessere e qualità di vita. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deciso, attraverso il progetto Le Vie del Gusto, non solo di promuovere una rassegna di eventi, ma di costruire un modello permanente di valorizzazione territoriale, capace di generare nuove opportunità economiche, rafforzare l’identità del territorio e consolidare il posizionamento di Alessandria, del Monferrato, del Tortonese e delle Terre del Gavi tra le destinazioni di riferimento del turismo enogastronomico italiano».

Un progetto di rete per fare del territorio una vera destinazione

L’appuntamento milanese non è pensato come un traguardo isolato, ma come il primo passo di una strategia di promozione a lungo termine destinata a varcare i confini locali:

creare connessioni stabili tra amministrazioni comunali, associazioni, aziende agricole, cantine e ristoratori;

coinvolgere operatori turistici, istituzioni e stakeholder all’interno di una visione promozionale coordinata;

presentare un territorio autentico e accogliente, stimolando l’interesse del pubblico e trasformandolo in un invito concreto al viaggio e alla permanenza.