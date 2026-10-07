Domenica 11 ottobre torna il tradizionale appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno, la grande manifestazione nazionale giunta alla quindicesima edizione promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per valorizzare il patrimonio artistico, storico e paesaggistico del Paese. Nel ponente ligure la Delegazione FAI di Imperia e il Gruppo FAI Giovani hanno scelto come protagonista Borgomaro, suggestivo borgo di fondovalle lungo il torrente Maro, che aprirà le porte ai visitatori dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Un viaggio denso di fascino tra antichi palazzi nobiliari, percorsi legati all’acqua, cammini naturalistici lungo la Via Marenca, laboratori sulle erbe ed eccellenze agroalimentari tipiche, con iniziative speciali estese nel fine settimana anche alla residenza di Villa San Luca a Ospedaletti.

Tesori d’arte, palazzi nobiliari e il percorso dell’acqua

Il cuore antico di Borgomaro, storicamente legato ai Conti di Ventimiglia, ai Lascaris, ai Doria e ai Savoia, svelerà monumenti e vicende plurisecolari grazie anche alla guida degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Aprosio di Ventimiglia:

la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate affacciata sulla piazzetta Felice Cascione, con visita all’interno, alla loggia e all’esposizione di paramenti sacri seicenteschi ricamati a mano;

l’oratorio di San Giovanni Battista, posizionato sulla sponda opposta del corso d’acqua, impreziosito da stucchi e marmorizzazioni policrome tra fine Cinquecento e inizio Seicento;

Palazzo Doria, storica dimora nobiliare con portali in ardesia che custodisce una rassegna di oggetti della civiltà contadina, immagini del territorio e opere contemporanee donate dall’artista britannico Kevin Flynn;

il “percorso dell’acqua”, che si snoda tra la fontana, gli antichi lavatoi, la bialera, la ghiacciaia e il torrente Maro, elementi cardine nello sviluppo economico e rurale del paese;

le realtà produttive locali, con la visita alla “marmellateria” Le 2 Mele / Il Rovo e all’azienda Uliveti del Maro della famiglia Pellegrino, produttori di olio da olive taggiasche, con assaggi dei prodotti tipici.

Apertura esclusiva di Palazzo Cassio Amelio per gli iscritti FAI

Un’attenzione particolare sarà riservata a Palazzo Cassio Amelio, imponente complesso nobiliare e attuale sede del Municipio. Davanti all’edificio i volontari FAI intratterranno tutti i partecipanti con la storia della comunità locale, mentre la visita agli spazi interni sarà riservata esclusivamente agli iscritti al Fondo per l’Ambiente Italiano, con la possibilità di tesserarsi direttamente sul posto. Le sale custodiscono affreschi di Vittorio Piccardi, statue dello scultore Luigi Guacci e arredi d’epoca che testimoniano la parabola della casata avviata sul finire del Settecento da Giuseppe Cassio, avvocato di Tenda e sovrintendente sabaudo.

Trekking naturalistico lungo la Via Marenca e laboratori

Per gli amanti delle camminate all’aria aperta è prevista un’escursione naturalistica di andata e ritorno lungo la storica direttrice della Via Marenca, rotta mercantile un tempo strategica per il commercio del sale, dell’olio extravergine, del grano e per la transumanza:

percorso di circa 6 chilometri tra mulattiere, terrazzamenti di ulivi, boschi di roverelle e castagni, fino a raggiungere il ponte medievale di Conio e i suoi laghetti, con soste dedicate alla storia del fagiolo di Conio e all’albero monumentale Ruve du Megu;

partenze fissate alle ore 10:00 e alle ore 14:00 da piazza Felice Cascione (durata circa 2 ore e mezza – 3 ore, dislivello 150 metri, massimo 25 partecipanti per gruppo);

prenotazione obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al 391 1042608 oppure via email a imperia@faigiovani.fondoambiente.it, dotandosi di scarpe con suola scolpita, abiti comodi e scorta d’acqua.

Nel pomeriggio la piazza del borgo si animerà con ulteriori attività:

ore 15:00: laboratorio sulle erbe spontanee con Nicoletta Lavagna dell’osteria della Etta e Tanya Guglielmi con preparazione del tradizionale “Pan de Fighe”;

ore 16:30: intrattenimento musicale dal vivo a cura del “Coro conClaudia”;

degustazioni di dolci della tradizione a cura del Panificio del Borgo, tra cui il Pan di San Rocco e il Pan di San Giovanni Battista.

Le parole degli organizzatori e del sindaco

«Come ogni anno, durante le Giornate FAI d’Autunno apriremo le porte di uno dei tanti borghi autentici del nostro entroterra. Borgomaro è stata per noi una scoperta sensazionale: animato dalla straordinaria energia della sua comunità, ci mostrerà come anche un piccolo paese possa custodire un patrimonio ricchissimo, spesso sotto gli occhi di tutti ma ignorato per la fretta. Come già accaduto in altre Giornate FAI d’Autunno, avremo l’occasione di aprire le porte di due aziende del territorio e scoprire come la tradizione locale sia stata raccolta, reinterpretata e portata nel presente attraverso nuove forme di produzione e impresa. Sarà infine l’occasione per trascorrere una domenica spensierata e in allegria, con eventi speciali, incontri e attività che accompagneranno il pubblico durante tutta la giornata», commenta il capogruppo FAI Giovani di Imperia, Alberto Ammirati.

Il sindaco di Borgomaro, Massimiliano Mela, evidenzia l’orgoglio della comunità: «Domenica 11 ottobre Borgomaro avrà il piacere e l’orgoglio di accogliere il FAI e tutti coloro che verranno a scoprire le bellezze del nostro paese. È una grande occasione per raccontare e valorizzare la nostra storia, il nostro patrimonio e l’autenticità del nostro territorio. Un sentito grazie al FAI, ai suoi volontari e a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa giornata: siamo felici e orgogliosi di aprire le porte di Borgomaro e condividere con tanti visitatori ciò che amiamo e custodiamo ogni giorno».

A chiudere è la capodelegazione FAI di Imperia, Maria Carmen Lanteri: «Portare la Giornata FAI d’Autunno a Borgomaro significa accendere i riflettori su un luogo che merita di essere conosciuto e raccontato. Attraverso i suoi edifici, le sue storie e il suo paesaggio, questa giornata vuole offrire ai visitatori l’opportunità di scoprire un patrimonio autentico, fatto di memoria e di identità, e di comprendere quanto sia importante custodirlo e valorizzarlo».

Informazioni logistiche e appuntamenti a Ospedaletti

La partecipazione alle visite nel borgo non richiede prenotazione (necessaria esclusivamente per il trekking sulla Via Marenca): l’accoglienza sarà attiva dalle ore 10:00 presso gli appositi banchi.

Per l’accesso e la sosta dei veicoli:

parcheggio gratuito disponibile poco prima dell’ingresso in paese;

spazi sosta fruibili lungo la strada provinciale e presso la sede dell’azienda Le 2 Mele.

Per i momenti conviviali la Pro Loco allestirà un pranzo comunitario all’aperto lungo la via principale (prenotazione obbligatoria via WhatsApp ai numeri 333 2124286 – Lidia o 339 1879621 – Agostino entro giovedì 8 ottobre); proposte gastronomiche dedicate saranno inoltre predisposte dal Relais del Maro e dal ristorante Censin da Bea. Per ogni dettaglio è possibile scrivere a imperia@delegazionefai.fondoambiente.it o a imperia@faigiovani.fondoambiente.it e consultare i siti www.giornatefai.it e www.fondoambiente.it.

Nel medesimo fine settimana le Giornate FAI coinvolgeranno anche Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a Ospedaletti: il bene sarà visitabile sabato 10 e domenica 11 ottobre con turni guidati alle ore 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 e 16:00 (durata 50 minuti per gruppi di massimo 10 persone, prenotazione consigliata su www.giornatefai.it o via mail a failaura@fondoambiente.it).

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