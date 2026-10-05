Il Comune di Diano Marina ha disposto la chiusura totale, attiva 24 ore su 24, di strada Savoia (conosciuta anche come via al Cimitero), nella frazione di Diano Gorleri, per consentire l’avvio di un importante cantiere di palificazione e messa in sicurezza della viabilità. Il provvedimento di blocco della circolazione scatterà ufficialmente alle ore 8:00 di mercoledì 7 ottobre 2026 e rimarrà in vigore fino alle ore 18:00 di venerdì 23 ottobre 2026, salvo eventuali proroghe o variazioni operative legate all’andamento del cantiere. L’intervento riguarda un tratto di circa 35 metri compreso tra il civico 10 e il Cimitero, sul versante a valle, indispensabile per stabilizzare l’infrastruttura ed evitare ulteriori cedimenti del muro di sostegno.

Le opere previste sul tratto stradale a valle

Il pacchetto degli interventi tecnici programmati dall’Amministrazione comunale mira a risolvere in via definitiva le criticità strutturali che interessano quel comparto collinare:

esecuzione di mirate opere di palificazione per garantire la stabilità del versante e prevenire nuovi smottamenti o cedimenti del muro di contenimento;

installazione di una barriera guard-rail a norma, elemento fondamentale per proteggere la sede viaria e innalzare gli standard di sicurezza per gli utenti;

ricarica del conglomerato bituminoso per livellare il piano stradale;

rifacimento e ripristino complessivo della pavimentazione stradale al termine delle lavorazioni nel sottosuolo.

Dettagli del provvedimento, divieti e tempistiche

La limitazione alla circolazione comporterà la totale interdizione al passaggio dei veicoli lungo l’asse viario interessato:

Tratto interessato: strada Savoia (via al Cimitero), nel segmento compreso tra il civico 10 e il Cimitero, nell’abitato della frazione di Diano Gorleri;

strada Savoia (via al Cimitero), nel segmento compreso tra il civico 10 e il Cimitero, nell’abitato della frazione di Diano Gorleri; Estensione del cantiere: circa 35 metri sul lato a valle della carreggiata;

circa 35 metri sul lato a valle della carreggiata; Decorrenza divieto: dalle ore 8:00 di mercoledì 7 ottobre 2026;

dalle ore 8:00 di mercoledì 7 ottobre 2026; Termine previsto: ore 18:00 di venerdì 23 ottobre 2026;

ore 18:00 di venerdì 23 ottobre 2026; Regime di chiusura: stop al transito continuativo 24 ore su 24 per tutta la durata delle operazioni.