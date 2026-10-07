Si conclude positivamente la vicenda che ha visto coinvolto Simba, un cane custodito presso il Canile di Tortona dopo essere stato sottoposto a sequestro amministrativo lo scorso settembre durante un controllo delle Guardie Eco-Zoofile dell’OIPA di Alessandria. Con un’apposita ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino Federico Chiodi, il Comune di Tortona ha disposto il dissequestro immediato e la formale restituzione dell’animale alla legittima proprietaria. Il provvedimento è giunto al termine di una scrupolosa rivalutazione del caso avviata su istanza della proprietaria, che ha chiarito la dinamica iniziale portando le stesse guardie zoofile a escludere ragioni ostative al ricongiungimento.

Dagli accertamenti di settembre all’istanza di riesame

La vicenda risale al 4 settembre 2026, data in cui il cane Simba (identificato regolarmente con microchip numero 380260160630310) era stato cautelativamente prelevato e trasferito nella struttura di accoglienza cittadina in seguito alle verifiche condotte sul campo dal Nucleo Guardie Eco-Zoofile OIPA – Sezione di Alessandria.

Il quadro si è tuttavia chiarito nelle settimane successive:

il 28 settembre 2026 la proprietaria ha presentato formalmente al Comune un’istanza per richiedere il dissequestro e la riconsegna del cane, fornendo osservazioni puntuali sulle circostanze che avevano determinato l’intervento iniziale;

l’Amministrazione comunale ha prontamente trasmesso la documentazione al Nucleo dell’OIPA per le necessarie verifiche e controdeduzioni tecniche;

il 5 ottobre 2026 le Guardie Eco-Zoofile hanno comunicato al Comune il proprio parere favorevole, evidenziando come, a seguito dei chiarimenti pervenuti e del riesame complessivo, non sussistessero più elementi tali da rendere necessario il mantenimento del vincolo cautelare.

Le disposizioni del Comune per la riconsegna

Preso atto del parere favorevole e dell’assenza di motivi ostativi, il sindaco Federico Chiodi ha firmato l’ordinanza numero 257 del 6 ottobre 2026 che sancisce la fine della misura restrittiva.

Il provvedimento stabilisce:

il formale dissequestro amministrativo del cane Simba;

la riconsegna dell’animale alla donna presso il Canile di Tortona, previa identificazione e sottoscrizione del verbale di riconsegna;

l’obbligo per la proprietaria di rispettare rigorosamente le prescrizioni della legge regionale 16/2024 e le normative vigenti in materia di custodia, tutela, corretta detenzione e benessere animale;

la piena facoltà per gli organi di vigilanza preposti di effettuare successivi controlli per verificare le condizioni di gestione dell’animale all’interno dell’ambiente domestico.

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