Un nostro lettore ha documentato e segnalato la presenza di carcasse e rifiuti riconducibili a componenti di automobili abbandonati all’interno del Parco dello Scrivia, l’area naturalistica situata alla periferia a sud di Tortona. L’episodio, che solleva pesanti interrogativi sulla provenienza dei rifiuti – sui quali grava il forte sospetto che possa trattarsi di mezzi rubati e successivamente nascosti tra la boscaglia –, colpisce direttamente un polmone verde cittadino molto frequentato. Lo spazio, attrezzato con percorsi nel verde, un capanno e persino un campo da bocce per i momenti di svago della comunità, si ritrova così violato da un grave sversamento illecito che richiede tempestive verifiche.

La segnalazione del lettore e i rottami tra la vegetazione

La denuncia giunta alla redazione evidenzia una situazione di degrado ambientale a ridosso dell’area protetta del torrente:

documentazione e segnalazione dettagliata inviata da un lettore che ha immortalato la presenza dei rifiuti meccanici;

abbandono di rottami, componenti di veicoli lasciati a marcire tra i sentieri;

un rischio concreto per l’ambiente e una ferita aperta al decoro di uno dei tratti naturali più suggestivi a ridosso della città.

Un’oasi verde e attrezzata a servizio della comunità

Il Parco dello Scrivia rappresenta da sempre un punto di riferimento importante per il tempo libero e la socialità dei tortonesi:

un’ampia area naturalistica collocata nella zona sud dell’abitato cittadino;

percorsi verdi ideali per passeggiate, escursioni e attività all’aria aperta;

dotazioni ricreative a disposizione di grandi e piccoli, tra cui un capanno di sosta e un campo da bocce;

l’urgenza di accertamenti da parte degli organi competenti per chiarire l’origine dei resti e restituire la piena fruibilità all’oasi fluviale.

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