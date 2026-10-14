Pomeriggio di forti disagi alla circolazione stradale lungo la strada provinciale che collega Tortona a Castelnuovo Scrivia a causa di un incidente che ha visto protagonista un mezzo pesante. Per cause ancora in corso di accertamento, il camion, che viaggiava in direzione di Castelnuovo con un carico di cibo per animali, è improvvisamente uscito dalla sede stradale finendo fuori dalla carreggiata. L’autista è rimasto fortunatamente illeso e il carico trasportato non si è riversato sull’asfalto, ma l’episodio ha mandato in tilt la viabilità dell’intera tratta, richiedendo la temporanea chiusura della strada e un complesso intervento dei vigili del fuoco protrattosi fino a sera.

L’uscita di strada e il carico di cibo per animali

L’incidente si è verificato lungo il rettilineo provinciale mentre il veicolo procedeva verso il centro castelnovese:

sbandata improvvisa del camion con conseguente uscita autonoma dalla carreggiata;

accertamenti in corso da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro;

autista del mezzo pesante uscito completamente illeso dall’abitacolo senza necessitare di cure sanitarie urgenti;

carico costituito da mangime e cibo per animali rimasto intatto e contenuto, senza sversamenti di materiale sul manto stradale.

L’intervento dei vigili del fuoco e le deviazioni del traffico

Le operazioni di messa in sicurezza e sgombero della carreggiata hanno impegnato a lungo le squadre di soccorso:

mobilitazione immediata dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona, intervenuti tempestivamente sul posto;

complesse manovre tecniche per il recupero e la rimozione del pesante mezzo, protrattesi fin oltre le ore 19:00;

circolazione inizialmente deviata su un’unica corsia di marcia, con la formazione di lunghe code e forti rallentamenti;

chiusura temporanea al transito dell’arteria stradale per consentire le fasi più delicate di traino del mezzo;

percorsi alternativi obbligati per gli automobilisti in viaggio da e per Tortona, indirizzati a transitare attraverso i territori di Pontecurone o di Sale.