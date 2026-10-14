Murisengo Monferrato si prepara a rinnovare l’appuntamento con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco “Trifola d’Or”, in programma nelle due domeniche del 15 e 22 novembre 2026 con orario continuato dalle 8 alle 18. La manifestazione, giunta al suo secondo anno con qualifica internazionale e forte di una tradizione secolare risalente al XVI secolo, punta a valorizzare l’eccellenza del tartufo locale e l’identità rurale del territorio monferrino sotto la guida dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Baroero e del Comitato Fiera. Con oltre cento espositori selezionati, la presenza di testimonial di prestigio come Oscar Farinetti e Barbara Nappini, seminari sensoriali e una rigorosa certificazione di qualità a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba, l’evento si conferma un volano strategico per l’attrattività e lo sviluppo dell’intera provincia.

Garanzia di qualità, sicurezza e tutela del consumatore

Il tratto distintivo della rassegna risiede nell’adozione di standard di controllo rigidissimi a tutela dei visitatori e dei cercatori:

verifica preventiva di ogni singolo esemplare, bianco o nero, condotta prima dell’apertura dai giudici di analisi sensoriale del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba;

sequestro e restituzione a fine giornata dei prodotti che non superano i severi parametri di idoneità all’esposizione e alla vendita;

tracciabilità completa garantita dall’inserimento di ogni tartufo venduto in un sacchetto numerato e marchiato, utile a risalire in qualunque momento all’identità del venditore;

presenza costante dei giudici del CNST per offrire ai visitatori esami qualitativi gratuiti sui pezzi scelti prima o dopo l’acquisto;

concorso a premi dedicato a cercatori e trifolau con valutazione degli esemplari in gara in base al rapporto qualità-peso.

Gli ospiti d’onore, i premi e le cittadinanze onorarie

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di figure di primo piano della cultura enogastronomica e scientifica:

conferimento del prestigioso “Trifola d’Or Award 2026” a Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e scrittore, quale personalità distintasi nelle arti e nelle professioni;

presenza come testimonial ufficiale dell’edizione della Presidente Nazionale di Slow Food, Barbara Nappini;

cittadinanza onoraria assegnata domenica 15 novembre all’enologo e scienziato del vino Donato Lanati;

cittadinanze onorarie conferite domenica 22 novembre ai ricercatori del settore tartuficolo Gérard Chevalier e Mario Palenzona.

Il sostegno delle fondazioni e la promozione del territorio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria affianca l’iniziativa in veste di main partner istituzionale, insieme al supporto di Fondazione CRT e Regione Piemonte. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio, ha evidenziato la portata dell’appuntamento:

«Il consolidamento dello status internazionale della Fiera di Murisengo Monferrato rappresenta un motore fondamentale per l’economia e l’attrattività del nostro territorio. Il tartufo bianco non è solo un’eccellenza gastronomica straordinaria, ma un vero e proprio ambasciatore del Monferrato nel mondo. Attraverso appuntamenti di questo livello, siamo in grado di promuovere un modello di sviluppo sostenibile che mette in rete l’agricoltura di qualità, la ricettività turistica e l’identità culturale, attraendo investimenti e visitatori da una platea globale sempre più qualificata».

L’ente sostiene la manifestazione e supporta anche il nuovo progetto multimediale e bilingue Edu-Game, rivolto ai giovani e alle start-up, che vede Murisengo capofila della rete delle nove fiere del tartufo della provincia alessandrina.

Il programma delle due giornate tra gusto, visite e cultura

Il borgo si animerà con una vasta gamma di iniziative distribuite nelle piazze e nelle vie storiche:

oltre cento banchi espositivi con il Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti in piazza Boario, artigianato di eccellenza, prodotti agroalimentari e stand dei tartufi;

esibizione della banda musicale dalle 10:30 alle 12:30 e punto colazione con caffè omaggio in piazza della Vittoria a partire dalle ore 10;

banco d’assaggio continuo in piazza della Vittoria con le etichette del Consorzio di Tutela Vini Colline del Monferrato Casalese;

seminari di analisi sensoriale del tartufo, della durata di un’ora e fruibili anche in lingua inglese, alle ore 15 in sala consiliare con i docenti del CNST;

visite guidate gratuite a cura degli studenti dell’Istituto Leardi di Casale Monferrato nei panni di storyteller, con partenze alle 14, 15 e 16 da piazza Boario e da piazza Lavazza verso i monumenti del borgo e la Tartufaia Didattica Tabui;

banchetto informativo ed espositivo degli allievi dell’istituto agrario Luparia di San Martino di Rosignano con i prodotti della cascina e della serra idroponica;

escursione naturalistica guidata da Anna Maria Bruno nell’ambito di Camminare il Monferrato (ritrovo alle 14:15 in piazza Boario) e navetta alle ore 15 per la visita alla chiesa di San Luigi Gonzaga a Corteranzo;

mostre d’arte contemporanea nell’ex chiesa di San Michele con le opere di Angelo Barile, mostra fotografica “Il Monferrato racconta” all’ex Asilo Lavazza e rassegna di pittori locali in via Umberto I;

piatto artistico della fiera a tiratura limitata e numerata disponibile presso la Tabaccheria Turino;

aree ristoro coperte in piazza Lavazza e piazzale IV Novembre, street food e piatti tipici nei ristoranti e circoli del territorio.

Informazioni pratiche, viabilità e contatti

Per agevolare l’afflusso del pubblico, la gestione della viabilità e della sicurezza sarà coordinata dai volontari di Protezione Civile e Croce Verde:

Date e orari: domenica 15 e domenica 22 novembre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

domenica 15 e domenica 22 novembre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 18:00; Parcheggi e navette: servizio navetta gratuito no-stop dai parcheggi periferici di San Candido e Gallo verso l’area fieristica e ritorno;

servizio navetta gratuito no-stop dai parcheggi periferici di San Candido e Gallo verso l’area fieristica e ritorno; Prenotazioni visite e navetta per Corteranzo: segreteria@fieradeltartufo.com;

segreteria@fieradeltartufo.com; Contatti segreteria e ufficio stampa: telefono 340 9443635, email ufficiostampa@murisengo.com.