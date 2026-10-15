Blitz congiunto delle forze dell’ordine all’interno di uno stabile privato abbandonato e in forte stato di degrado in via San Marziano a Tortona, da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per la presenza di bivacchi abusivi. L’operazione di controllo straordinario del territorio, condotta dai Carabinieri della Stazione di Tortona con il supporto delle Polizie Locali di Tortona e di Alessandria e l’impiego di un’unità cinofila, ha portato all’individuazione di quattro persone senza fissa dimora all’interno dell’immobile. Tra queste è stato fermato un uomo di 30 anni, pluripregiudicato e privo di documenti, risultato clandestino sul territorio nazionale a seguito dei riscontri foto-segnaletici e raggiunto da un formale decreto di espulsione con ordine di lasciare l’Italia.

L’ispezione nello stabile degradato e l’intervento dell’unità cinofila

Il servizio congiunto è scattato per verificare le condizioni dell’immobile e rispondere ai timori espressi dal vicinato:

operazione mirata condotta dai Carabinieri della Stazione di Tortona con l’ausilio del personale della Polizia Locale di Tortona e della Polizia Locale di Alessandria;

impiego di un’unità cinofila per il controllo accurato degli spazi interni e delle aree perimetrali dell’edificio;

intervento all’interno di una struttura di proprietà privata, attualmente abbandonata e in stato di forte degrado;

riscontro delle ripetute segnalazioni dei cittadini che lamentavano l’uso dell’immobile come punto di ritrovo e bivacco per senzatetto.

Le quattro persone rintracciate e il decreto di allontanamento

I controlli eseguiti all’interno dell’edificio hanno permesso di identificare gli occupanti e accertare la posizione di un pluripregiudicato:

rintracciate quattro persone intente a bivaccare tra i locali fatiscenti dello stabile;

identificazione tramite rilievi foto-segnaletici di un uomo di 30 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti a carico, trovato completamente sprovvisto di documenti;

riscontro dello stato di irregolarità del trentenne sul territorio nazionale;

notifica del decreto di espulsione con l’ordine contestuale di abbandonare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni;

avvio delle comunicazioni formali con la proprietà dell’immobile privato per l’esecuzione immediata delle opere di chiusura e messa in sicurezza;

prosecuzione del monitoraggio e della vigilanza costante della zona da parte delle forze dell’ordine per impedire nuove occupazioni.

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