Un autentico piccolo tesoretto composto da quasi cento oggetti rinvenuti sul territorio comunale attende di essere restituito ai legittimi proprietari negli uffici municipali di Diano Marina. La Polizia Locale ha infatti reso noto il registro dei beni recuperati e ancora giacenti presso il competente ufficio comunale, coprendo i ritrovamenti effettuati nel corso del secondo e del terzo trimestre dell’anno. Tra smartphone di ultima generazione, biciclette, orologi, targhe di veicoli, documenti d’identità, borse e numerosi portafogli contenenti carte e denaro contante, il Comune ha pubblicato l’avviso ufficiale all’Albo Pretorio fino al 19 ottobre 2026 per consentire a chi li ha persi di farsi avanti prima che scattino i termini di legge per l’acquisizione definitiva.

Un tesoretto di beni ritrovati in tutta la città

La lista redatta dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile testimonia una quantità consistente di beni dimenticati in ogni angolo della cittadina, dalle spiagge alle piazze del centro, fino alla pista ciclabile. Chiunque riconosca un proprio bene tra quelli custoditi può recarsi presso l’ufficio competente per richiederne la restituzione previa dimostrazione della proprietà. Come previsto dal Codice Civile, trascorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione senza che il proprietario abbia ritirato l’oggetto o che il ritrovatore ne abbia rivendicato la spettanza, i beni non reclamati diventeranno a tutti gli effetti di proprietà dell’Amministrazione Comunale.

Ecco l’elenco completo degli oggetti rinvenuti

Di seguito vengono riportati tutti i beni attualmente giacenti presso il Comune con data e luogo del ritrovamento:

24/02/2026, Lungomare Carcheri: Orologio Citizen con quadrante azzurro

02/03/2026, Piazza Maglione: Patente intestata a T. S. F. K.

20/03/2026, Corso Roma: Cellulare marca MI con custodia marrone/rosso

04/04/2026, Intersezione via Purgatorio / via Biancheri: Targa veicolo FP……

06/04/2026, Piazza Martiri: Carta di credito intestata a D. K.

09/04/2026, Intersezione corso Roma / via Novaro: Porta tessere rosso con 3 carte di credito

07/05/2026, Giardini biblioteca: Portafogli nero con documenti intestati a R. D.

07/05/2026, Piazza Maglione (portone presso Comando P.L.): Targa motoveicolo EP18845

11/05/2026, Piazza Maglione: Bancomat C. A. gold intestato a H. C.

16/05/2026, Piazza Maglione: Libretto di circolazione HD…..

31/05/2026, Piazza Maglione: Patente intestata a M. M.

31/05/2026, Piazza Martiri: Cellulare nero Redmi

03/06/2026, Piazza Martiri: Chiavi e telecomando nero per autoveicolo Renault

04/06/2026, Via S. Elmo: Portafogli marrone intestato a B. A.

04/06/2026, Via Giaiette: Carta Revolut intestata ad A. T.

06/06/2026, Piazza Maglione: Orologio da donna colore fucsia

06/06/2026, Via Novaro: Chiavi motorino SYM

07/06/2026, Piazza Maglione: Permesso di autorizzazione alla sosta per targa GE….

19/06/2026, Via Cavour: Bicicletta di colore nero marca MOMA

24/06/2026, Corso Roma (presso negozio Più Me): Portafogli intestato a M. E.

27/06/2026, Lungomare Ghigliazza: Portacarte intestato a T. M. V.

02/07/2026, Via Ca’ Rossa: Portafogli rosa contenente denaro contante

03/07/2026, Corso Roma: Carte di credito intestate a L. G.

10/07/2026, Piazza Martiri: Tessera sanitaria intestata a F. R.

16/07/2026, Piazza Martiri: Carta Revolut intestata a T. H.

26/07/2026, Piazza Martiri: Carta di identità intestata a N. M.

29/07/2026, Via Diano S. Pietro: Carta d’identità e tessera sanitaria intestate a G. M. R.

31/07/2026, Corso Roma: Portafogli intestato a L. C.

03/08/2026, Piazza Martiri: Portafogli nero con documenti intestati a R. S.

05/08/2026, Via Genala: Carta di credito intestata a J. D. F.

06/08/2026, Bagni Lino: Cellulare Realme di colore grigio

10/08/2026, Porto di Diano Marina: Portafogli nero contenente Bancomat Intesa Sanpaolo

11/08/2026, Via Ca’ Rossa: Cellulare Samsung dotato di custodia colorata

11/08/2026, Via Cairoli: Documenti intestati a C. A.

11/08/2026, Piazza Martiri: Carta di identità intestata a F. C.

15/08/2026, Molo delle Tartarughe: Portafogli intestato a C. C.

16/08/2026, Giardini del lungomare: Portafogli intestato a T. B.

19/08/2026, Via Colombo: Portafogli rosso Calvin Klein intestato a K. A.

20/08/2026, Piazza Mazzini: iPhone di colore nero con custodia blu

22/08/2026, Intersezione via Colombo / via Genova: Tessera sanitaria intestata a M. N.

29/08/2026, Piazza Giovanni XXIII: Due borse contenenti oggetti personali

02/09/2026, Via A. S. Novaro (Camping Marino): Portafogli intestato a C. C.

07/09/2026, Pista ciclabile: Portafogli in pelle marrone intestato a V. G.

14/09/2026, Stazione di Savona: Cellulare nero Redmi

16/09/2026, Piazza Martiri: Portafoglio nero con documenti intestati a K. E.

21/09/2026, Genova: Portafogli intestato a B. F.

26/09/2026, Via Agnese: Targa automobilistica francese CE-….

Come recuperare i beni smarriti

I cittadini che riconoscono i propri effetti personali tra quelli inventariati possono rivolgersi direttamente al Comando della Polizia Locale del Comune di Diano Marina muniti di valido documento di riconoscimento e di ogni elemento utile a comprovare la legittima proprietà dei beni.

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