iro di vite dei Carabinieri di Alessandria sulla circolazione dei monopattini elettrici in città, protagonisti di una serie di mirati controlli straordinari condotti dai militari della Sezione Radiomobile insieme ai colleghi della Stazione di San Giuliano Vecchio. L’attività di presidio ha interessato in modo capillare le arterie del centro storico e le vie del quartiere Cristo, portando all’accertamento di numerose infrazioni al Codice della Strada. L’obiettivo primario dell’operazione è garantire la sicurezza della circolazione urbana, tutelando sia i pedoni sia gli stessi conducenti dei mezzi della micromobilità attraverso il rigoroso rispetto delle disposizioni di legge.

Le infrazioni contestate e le condotte a rischio

L’intervento coordinato delle pattuglie sul territorio ha permesso di riscontrare diversi comportamenti non conformi alle disposizioni di sicurezza, portando a molteplici verbali:

la mancata stipula dell’assicurazione obbligatoria verso terzi;

l’assenza della targa prescritta sui mezzi;

il mancato uso del casco protettivo da parte dei conducenti;

la pericolosa circolazione sui marciapiedi a ridosso dei pedoni.

Il quadro normativo e le regole di circolazione

Le verifiche dei militari dell’Arma si inseriscono nel perimetro della normativa vigente, definita dalla Legge 160/2019 e dalle successive integrazioni operative, che fissa precisi parametri a tutela dell’incolumità pubblica:

obbligo di indossare il casco protettivo durante la guida;

divieto assoluto di utilizzo del mezzo per i minori di quattordici anni;

obbligo di copertura assicurativa per i rischi verso terzi in caso di sinistro;

limite di velocità stabilito a un massimo di 20 km/h lungo le carreggiate urbane e le piste ciclabili;

limite di velocità ridotto a 6 km/h all’interno delle aree pedonali.

Nuovi controlli già pianificati sul territorio

I servizi straordinari attuati nel capoluogo non resteranno un episodio isolato. I Carabinieri della Compagnia di Alessandria hanno infatti già predisposto un calendario di ulteriori pattugliamenti per monitorare costantemente la viabilità cittadina, contrastando ogni forma di guida scorretta o pericolosa sia a bordo dei monopattini sia in sella alle biciclette a pedalata assistita ed e-bike.

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