Il Megaplex Stardust, situato all’interno del centro commerciale “Oasi” di Tortona, rinnova la propria offerta cinematografica con un ricco cartellone che spazia dai grandi titoli drammatici alle pellicole d’azione, dall’animazione per famiglie all’horror e ai documentari biografici. Gli spettatori del Tortonese e del circondario possono contare su una vasta selezione di proiezioni pomeridiane e serali pensate per ogni tipo di pubblico, con la possibilità di consultare orari e aggiornamenti sul sito ufficiale www.megaplex-stardust.com. Di seguito la guida completa con tutte le trame, i cast, i registi e gli orari di programmazione sala per sala.
Dramma, sentimento e grandi biografie
- Ragione e Sentimento (Drammatico – Durata: 132 min)
- Regia: Georgia Oakley
- Cast: Daisy Edgar-Jones, Caitriona Balfe, Fiona Shaw, Esme Creed-Miles, George MacKay
- Trama: Le sorelle Elinor e Marianne Dashwood si trovano costrette ad abbandonare la loro dimora nel Sussex per trasferirsi presso un lontano parente, dove dovranno fare i conti con intricate difficoltà finanziarie e tormenti sentimentali.
- Orari: giovedì e venerdì alle 21:30; sabato alle 17:30 e 21:30; domenica alle 15:20, 17:30 e 21:30; lunedì e mercoledì alle 21:30.
- Je so’ Pazzo (Biografico – Durata: 105 min)
- Regia: Nicola Prosatore
- Cast: Massimiliano Caiazzo
- Trama: Un ritratto intenso e sincero di Pino Daniele, musicista ribelle cresciuto tra i vicoli di Napoli capace di fondere il blues, il jazz e la tradizione partenopea. Il racconto ripercorre le tappe della sua vita, dalle fragilità dell’infanzia segnata da un abbandono fino allo storico concerto del 1981 davanti a duecentomila persone.
- Orari: giovedì, venerdì e sabato alle 20:00; domenica alle 15:30, 17:40 e 20:00; lunedì e mercoledì alle 20:00.
- Se ami qualcuno dillo (Drammatico – Durata: 100 min)
- Regia: Marco Bonini
- Cast: Edoardo Leo, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno, Biagio Venditti
- Trama: Sorpreso in flagrante tradimento, Sergio viene colpito da un malore improvviso ed entra in coma. Nella sala d’attesa del nosocomio si incrociano la nuova compagna Gabriella, l’ex moglie Alba e il figlio Giulio, costretti a confrontarsi tra rancori sopiti e verità mai dette.
- Orari: giovedì e venerdì alle 20:10; sabato e domenica alle 17:30 e 20:10; lunedì e mercoledì alle 20:10.
- Zustissia (Drammatico – Durata: 101 min)
- Regia: David Ayer
- Cast: Michele Riondino, Fabrizio Ferracane, Jacopo Cullin, Paola Giannini, Francesco Colella, Geppi Cucciari, Philippine Leroy-Beaulieu
- Trama: La vicenda reale del pastore sardo Beniamino Zuncheddu, condannato all’ergastolo per un triplice omicidio avvenuto nel 1991 sui monti del Sud Sardegna. Dopo oltre tre decenni di detenzione ingiusta, l’avvocato Mauro Trogu conduce un’inchiesta difensiva serrata ottenendo la revisione del processo e la definitiva assoluzione, chiudendo il caso del più lungo errore giudiziario della storia italiana.
- Orari: sabato alle 17:15; domenica alle 15:10.
- Clayface (Drammatico – Durata: 108 min)
- Regia: James Watkins
- Cast: Tom Rhys Harries, Eddie Marsan, Naomi Ackie, Max Minghella, Sam Hazeldine, Sonita Henry
- Trama: Matt Hagen è un brillante attore di Gotham City a un passo dal successo cinematografico internazionale. La sua carriera viene tragicamente distrutta quando un boss malavitoso gli sfigura orribilmente il volto durante un agguato violento, gettandolo nella disperazione e nella vendetta.
- Orari: giovedì e venerdì alle 21:20; sabato e domenica alle 17:20 e 21:20; lunedì e mercoledì alle 21:20.
Thriller, azione e fantascienza
- Whalefall: Nella Balena (Thriller – Durata: 107 min)
- Regia: Brian Duffield
- Cast: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Emily Rudd, Jane Levy, John Ortiz
- Trama: Schiacciato dal dolore per il suicidio del padre Mitt, esperto subacqueo gettatosi in mare con dei pesi legati al corpo, il giovane Jay Gardiner decide di immergersi nelle insidiose acque oceaniche californiane per recuperarne i resti, trovandosi ad affrontare una situazione estrema di sopravvivenza.
- Orari: tutti i giorni alle 22:10.
- Street Fighter (Azione – Durata: 120 min)
- Regia: Kitao Sakurai (supervisione regia János Zsombolyai)
- Cast: Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Callina Liang, Eric André, David Dastmalchian
- Trama: Nel 1993, all’apice dell’epoca d’oro delle sale giochi e dei cabinati arcade, Ryu e Ken Masters hanno preso strade diverse allontanandosi l’uno dall’altro. Convinti dalla determinata Chun-Li, i due torneranno sul ring per competere nel World Warrior Tournament affrontando i fantasmi del passato.
- Orari: tutti i giorni alle 22:20.
- Klara e il Sole (Fantascienza/Drammatico – Durata: 116 min)
- Regia: Taika Waititi
- Cast: Jenna Ortega, Amy Adams, Mia Tharia, Steve Buscemi, Aran Murphy, Natasha Lyonne
- Trama: Tratto dal celebre romanzo di Kazuo Ishiguro, il film esplora il legame profondo tra l’Amica Artificiale Klara e Josie, la bambina che la sceglie come compagna. Vivendo accanto alla piccola umana, Klara imparerà i sentimenti e i sacrifici del mondo reale, intraprendendo un viaggio rischioso pur di salvare la sua amica.
- Orari: giovedì e venerdì alle 20:00; sabato e domenica alle 17:40 e 20:00; lunedì e mercoledì alle 20:00.
Documentari e spettacoli di comicità
- L’assurda storia della Gialappa’s Band (Documentario – Durata: 105 min)
- Regia: Walter Veltroni
- Cast e protagonisti: Marco Santin, Giorgio Gherarducci, Carlo Taranto
- Trama: A quarant’anni dai debutti radiofonici sulle frequenze di Radio Popolare, il documentario attraversa quattro decenni di televisione, cabaret, tormentoni e innovazione linguistica guidato dalle voci e dai ricordi dei tre comici che hanno riscritto l’intrattenimento satirico italiano.
- Orari: giovedì, venerdì e sabato alle 21:30; domenica alle 17:20 e 21:30; lunedì e mercoledì alle 21:30.
Le novità per i brividi: horror in sala
- L’Estranea (Horror – Durata: 115 min)
- Regia: Paolo Strippoli
- Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano, Marina Limosani, Raffaele Braia
- Trama: Durante un violento temporale, Anna bussa all’alloggio romano della figlia Alice per rivelarle un segreto custodito per vent’anni: aver stipulato un patto oscuro con una misteriosa entità pur di salvarle la vita dopo un gravissimo incidente infantile. Una confessione che scatena conseguenze terribili sulla famiglia.
- Orari: giovedì e venerdì alle 21:30; sabato alle 17:30 e 21:30; domenica alle 15:10, 17:30 e 21:30; lunedì e mercoledì alle 21:30.
- Mammina (Horror – Durata: 93 min)
- Regia: Rob Savage
- Cast: Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen, Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Arian Moayed, Sean Kaufman, Alec Secareanu, Travis Nelson, Adam Silver, Hayley Spelman
- Trama: Una bimba di otto anni sperimenta il terrore nella nuova abitazione familiare a causa della presenza costante di un’entità oscura che lei chiama “L’Altra Mamma”, una figura apparentemente dolce che mira a possedere la sua mente mentre l’equilibrio dei genitori collassa.
- Orari: tutti i giorni alle 19:30.
Cinema per ragazzi e animazione
- Wildwood: I segreti del bosco proibito (Animazione – Durata: 80 min)
- Regia: Travis Knight
- Cast vocale: Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkwafina, Angela Bassett
- Trama: Quando il fratellino viene rapito da uno stormo di corvi magici, la giovane Prue McKeel decide di avventurarsi nei meandri della Landa Impenetrabile, una foresta fatata e pericolosa che sorge appena oltre i confini di Portland.
- Orari: giovedì, venerdì e sabato alle 20:00; domenica alle 15:00, 17:30 e 20:00; lunedì e mercoledì alle 20:00.
- Frankie e le Creature Dimenticate (Animazione – Durata: 92 min)
- Regia: Steve Hudson
- Trama: Nel castello che domina il borgo di Grubbers Nubbin, uno scienziato bizzarro crea mostri strampalati per poi scordarsene pochi minuti dopo. Toccherà a Stitch Head, la primissima creatura dimenticata dal professore, prendersi cura degli altri ospiti del maniero.
- Orari: sabato alle 17:30; domenica alle 15:20.
- Taddeo l’esploratore e la lampada magica (Animazione – Durata: 90 min)
- Regia: Enrique Gato
- Trama: Dopo il ritrovamento di una lampada magica all’interno di Buckingham Palace, la Mummia esprime il desiderio di viaggiare nel tempo fino al Perù del 1502. Taddeo, Sara e la squadra dovranno lanciarsi in un inseguimento tra continenti ed epoche per salvare la storia.
- Orari: sabato alle 17:40; domenica proiezione pomeridiana.