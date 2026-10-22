Il Megaplex Stardust, situato all’interno del centro commerciale “Oasi” di Tortona, rinnova la propria offerta cinematografica con un ricco cartellone che spazia dai grandi titoli drammatici alle pellicole d’azione, dall’animazione per famiglie all’horror e ai documentari biografici. Gli spettatori del Tortonese e del circondario possono contare su una vasta selezione di proiezioni pomeridiane e serali pensate per ogni tipo di pubblico, con la possibilità di consultare orari e aggiornamenti sul sito ufficiale www.megaplex-stardust.com. Di seguito la guida completa con tutte le trame, i cast, i registi e gli orari di programmazione sala per sala.

Dramma, sentimento e grandi biografie

Ragione e Sentimento (Drammatico – Durata: 132 min) Regia: Georgia Oakley Cast: Daisy Edgar-Jones, Caitriona Balfe, Fiona Shaw, Esme Creed-Miles, George MacKay Trama: Le sorelle Elinor e Marianne Dashwood si trovano costrette ad abbandonare la loro dimora nel Sussex per trasferirsi presso un lontano parente, dove dovranno fare i conti con intricate difficoltà finanziarie e tormenti sentimentali. Orari: giovedì e venerdì alle 21:30; sabato alle 17:30 e 21:30; domenica alle 15:20, 17:30 e 21:30; lunedì e mercoledì alle 21:30.

(Drammatico – Durata: 132 min) Je so’ Pazzo (Biografico – Durata: 105 min) Regia: Nicola Prosatore Cast: Massimiliano Caiazzo Trama: Un ritratto intenso e sincero di Pino Daniele, musicista ribelle cresciuto tra i vicoli di Napoli capace di fondere il blues, il jazz e la tradizione partenopea. Il racconto ripercorre le tappe della sua vita, dalle fragilità dell’infanzia segnata da un abbandono fino allo storico concerto del 1981 davanti a duecentomila persone. Orari: giovedì, venerdì e sabato alle 20:00; domenica alle 15:30, 17:40 e 20:00; lunedì e mercoledì alle 20:00.

(Biografico – Durata: 105 min) Se ami qualcuno dillo (Drammatico – Durata: 100 min) Regia: Marco Bonini Cast: Edoardo Leo, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno, Biagio Venditti Trama: Sorpreso in flagrante tradimento, Sergio viene colpito da un malore improvviso ed entra in coma. Nella sala d’attesa del nosocomio si incrociano la nuova compagna Gabriella, l’ex moglie Alba e il figlio Giulio, costretti a confrontarsi tra rancori sopiti e verità mai dette. Orari: giovedì e venerdì alle 20:10; sabato e domenica alle 17:30 e 20:10; lunedì e mercoledì alle 20:10.

(Drammatico – Durata: 100 min) Zustissia (Drammatico – Durata: 101 min) Regia: David Ayer Cast: Michele Riondino, Fabrizio Ferracane, Jacopo Cullin, Paola Giannini, Francesco Colella, Geppi Cucciari, Philippine Leroy-Beaulieu Trama: La vicenda reale del pastore sardo Beniamino Zuncheddu, condannato all’ergastolo per un triplice omicidio avvenuto nel 1991 sui monti del Sud Sardegna. Dopo oltre tre decenni di detenzione ingiusta, l’avvocato Mauro Trogu conduce un’inchiesta difensiva serrata ottenendo la revisione del processo e la definitiva assoluzione, chiudendo il caso del più lungo errore giudiziario della storia italiana. Orari: sabato alle 17:15; domenica alle 15:10.

(Drammatico – Durata: 101 min) Clayface (Drammatico – Durata: 108 min) Regia: James Watkins Cast: Tom Rhys Harries, Eddie Marsan, Naomi Ackie, Max Minghella, Sam Hazeldine, Sonita Henry Trama: Matt Hagen è un brillante attore di Gotham City a un passo dal successo cinematografico internazionale. La sua carriera viene tragicamente distrutta quando un boss malavitoso gli sfigura orribilmente il volto durante un agguato violento, gettandolo nella disperazione e nella vendetta. Orari: giovedì e venerdì alle 21:20; sabato e domenica alle 17:20 e 21:20; lunedì e mercoledì alle 21:20.

(Drammatico – Durata: 108 min)

Thriller, azione e fantascienza

Whalefall: Nella Balena (Thriller – Durata: 107 min) Regia: Brian Duffield Cast: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Emily Rudd, Jane Levy, John Ortiz Trama: Schiacciato dal dolore per il suicidio del padre Mitt, esperto subacqueo gettatosi in mare con dei pesi legati al corpo, il giovane Jay Gardiner decide di immergersi nelle insidiose acque oceaniche californiane per recuperarne i resti, trovandosi ad affrontare una situazione estrema di sopravvivenza. Orari: tutti i giorni alle 22:10.

(Thriller – Durata: 107 min) Street Fighter (Azione – Durata: 120 min) Regia: Kitao Sakurai (supervisione regia János Zsombolyai) Cast: Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Callina Liang, Eric André, David Dastmalchian Trama: Nel 1993, all’apice dell’epoca d’oro delle sale giochi e dei cabinati arcade, Ryu e Ken Masters hanno preso strade diverse allontanandosi l’uno dall’altro. Convinti dalla determinata Chun-Li, i due torneranno sul ring per competere nel World Warrior Tournament affrontando i fantasmi del passato. Orari: tutti i giorni alle 22:20.

(Azione – Durata: 120 min) Klara e il Sole (Fantascienza/Drammatico – Durata: 116 min) Regia: Taika Waititi Cast: Jenna Ortega, Amy Adams, Mia Tharia, Steve Buscemi, Aran Murphy, Natasha Lyonne Trama: Tratto dal celebre romanzo di Kazuo Ishiguro, il film esplora il legame profondo tra l’Amica Artificiale Klara e Josie, la bambina che la sceglie come compagna. Vivendo accanto alla piccola umana, Klara imparerà i sentimenti e i sacrifici del mondo reale, intraprendendo un viaggio rischioso pur di salvare la sua amica. Orari: giovedì e venerdì alle 20:00; sabato e domenica alle 17:40 e 20:00; lunedì e mercoledì alle 20:00.

(Fantascienza/Drammatico – Durata: 116 min)

Documentari e spettacoli di comicità

L’assurda storia della Gialappa’s Band (Documentario – Durata: 105 min) Regia: Walter Veltroni Cast e protagonisti: Marco Santin, Giorgio Gherarducci, Carlo Taranto Trama: A quarant’anni dai debutti radiofonici sulle frequenze di Radio Popolare, il documentario attraversa quattro decenni di televisione, cabaret, tormentoni e innovazione linguistica guidato dalle voci e dai ricordi dei tre comici che hanno riscritto l’intrattenimento satirico italiano. Orari: giovedì, venerdì e sabato alle 21:30; domenica alle 17:20 e 21:30; lunedì e mercoledì alle 21:30.

(Documentario – Durata: 105 min)

Le novità per i brividi: horror in sala

L’Estranea (Horror – Durata: 115 min) Regia: Paolo Strippoli Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano, Marina Limosani, Raffaele Braia Trama: Durante un violento temporale, Anna bussa all’alloggio romano della figlia Alice per rivelarle un segreto custodito per vent’anni: aver stipulato un patto oscuro con una misteriosa entità pur di salvarle la vita dopo un gravissimo incidente infantile. Una confessione che scatena conseguenze terribili sulla famiglia. Orari: giovedì e venerdì alle 21:30; sabato alle 17:30 e 21:30; domenica alle 15:10, 17:30 e 21:30; lunedì e mercoledì alle 21:30.

(Horror – Durata: 115 min) Mammina (Horror – Durata: 93 min) Regia: Rob Savage Cast: Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen, Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Arian Moayed, Sean Kaufman, Alec Secareanu, Travis Nelson, Adam Silver, Hayley Spelman Trama: Una bimba di otto anni sperimenta il terrore nella nuova abitazione familiare a causa della presenza costante di un’entità oscura che lei chiama “L’Altra Mamma”, una figura apparentemente dolce che mira a possedere la sua mente mentre l’equilibrio dei genitori collassa. Orari: tutti i giorni alle 19:30.

(Horror – Durata: 93 min)

Cinema per ragazzi e animazione

Wildwood: I segreti del bosco proibito (Animazione – Durata: 80 min) Regia: Travis Knight Cast vocale: Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkwafina, Angela Bassett Trama: Quando il fratellino viene rapito da uno stormo di corvi magici, la giovane Prue McKeel decide di avventurarsi nei meandri della Landa Impenetrabile, una foresta fatata e pericolosa che sorge appena oltre i confini di Portland. Orari: giovedì, venerdì e sabato alle 20:00; domenica alle 15:00, 17:30 e 20:00; lunedì e mercoledì alle 20:00.

(Animazione – Durata: 80 min) Frankie e le Creature Dimenticate (Animazione – Durata: 92 min) Regia: Steve Hudson Trama: Nel castello che domina il borgo di Grubbers Nubbin, uno scienziato bizzarro crea mostri strampalati per poi scordarsene pochi minuti dopo. Toccherà a Stitch Head, la primissima creatura dimenticata dal professore, prendersi cura degli altri ospiti del maniero. Orari: sabato alle 17:30; domenica alle 15:20.

(Animazione – Durata: 92 min) Taddeo l’esploratore e la lampada magica (Animazione – Durata: 90 min) Regia: Enrique Gato Trama: Dopo il ritrovamento di una lampada magica all’interno di Buckingham Palace, la Mummia esprime il desiderio di viaggiare nel tempo fino al Perù del 1502. Taddeo, Sara e la squadra dovranno lanciarsi in un inseguimento tra continenti ed epoche per salvare la storia. Orari: sabato alle 17:40; domenica proiezione pomeridiana.

(Animazione – Durata: 90 min)