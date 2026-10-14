Martedì 20 ottobre 2026, a partire dalle ore 10:00, l’Aula 109 di Palazzo Borsalino in via Cavour 84 ad Alessandria ospiterà l’incontro pubblico intitolato «C’è ancora domani?», che vedrà il segretario generale della CGIL Maurizio Landini protagonista di una tavola rotonda con il mondo giovanile. Promossa congiuntamente dalla Camera del Lavoro di Alessandria, dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali (DIGSPES) e dal Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (DISIT) dell’Università del Piemonte Orientale, l’iniziativa metterà a confronto generazioni, mondo del lavoro e mondo accademico. L’appuntamento, aperto agli studenti delle scuole, all’ateneo e a tutta la cittadinanza, punta ad analizzare le prospettive future dei giovani, la giustizia sociale, i diritti e il ruolo che ciascuno può assumere per costruire una società migliore.

Gli interventi alla tavola rotonda e i rappresentanti degli studenti

Il dibattito a Palazzo Borsalino vedrà la partecipazione congiunta di esponenti del sindacato, del mondo accademico, dell’amministrazione locale e della componente studentesca:

Maurizio Landini, segretario generale nazionale della CGIL;

Menico Rizzi, Rettore dell’Università del Piemonte Orientale;

Giorgio Barberis, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali (DIGSPES) dell’UPO;

Guido Lingua, direttore del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (DISIT) dell’UPO;

Giorgio Abonante, sindaco della Città di Alessandria;

Amal Khadir ed Edoardo Scarrone, rappresentanti delle studentesse e degli studenti;

Giulia Capriotti, responsabile comunicazione e coordinamento under 35 della CGIL Piemonte, a cui sarà affidata la moderazione dei lavori.

Le prospettive del lavoro, i diritti e la partecipazione civile

La tavola rotonda nasce con l’intento di offrire ai giovani delle scuole superiori e dell’università uno spazio strutturato per riflettere e interrogarsi sul proprio domani:

confronto diretto tra punti di vista differenti per età, ruolo istituzionale ed esperienza sociale sui temi della contemporaneità;

analisi approfondita delle trasformazioni del mercato occupazionale, della tutela dei diritti e delle reali opportunità che si aprono o si precludono per le nuove generazioni;

riflessione condivisa sulla responsabilità individuale e collettiva per essere protagonisti attivi nel miglioramento del contesto sociale e della qualità della vita comune.

Modalità di accesso, aule collegate e riferimenti per informazioni

L’iniziativa è aperta alla libera partecipazione della cittadinanza e prevede soluzioni per accogliere il pubblico in caso di elevata affluenza:

Data e orario: martedì 20 ottobre 2026, ore 10:00;

martedì 20 ottobre 2026, ore 10:00; Sede: Aula 109 di Palazzo Borsalino, via Cavour 84, Alessandria;

Aula 109 di Palazzo Borsalino, via Cavour 84, Alessandria; Capienza e posti: una volta esauriti i posti disponibili in presenza nell’Aula 109, l’evento potrà essere seguito in una seconda aula collegata all’interno dello stesso Palazzo Borsalino;

una volta esauriti i posti disponibili in presenza nell’Aula 109, l’evento potrà essere seguito in una seconda aula collegata all’interno dello stesso Palazzo Borsalino; Email per informazioni sull’evento: eventi.poloalessandria@uniupo.it;

eventi.poloalessandria@uniupo.it; Ufficio Comunicazione e Attività Istituzionali UPO: relazioni.media@uniupo.it; contatti telefonici Leonardo D’Amico (349 6129737) e Stefano Boda (328 6505181).