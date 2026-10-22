Ha aperto ufficialmente questa mattina il nuovo tracciato ciclopedonale e del “pettine” di corso Salvador Allende, un’infrastruttura strategica concepita per ampliare la rete cittadina riservata alle due ruote e ai pedoni e per rafforzare il raccordo diretto con la Pista Ciclabile Riviera dei Fiori. L’opera, inserita nel piano degli interventi di rigenerazione urbana promossi tramite i fondi del PNRR con il concorso di risorse comunali, punta a incrementare la sicurezza e la vivibilità dell’intero quadrante urbano, offrendo nuovi spazi di sosta, illuminazione moderna e un’accurata riqualificazione del verde pubblico.

I dettagli dell’opera: verde, sicurezza e nuova illuminazione

Il cantiere ha completamente rinnovato l’asse viario introducendo standard funzionali e ambientali all’avanguardia:

estensione del nuovo tracciato ciclopedonale per una lunghezza complessiva di 1.360 metri;

posa di cordoli dedicati e realizzazione di isole spartitraffico per garantire una netta separazione dai flussi veicolari e la massima sicurezza per gli utenti;

attivazione di un moderno impianto di illuminazione pubblica costituito da 47 pali, operativi a partire da questa sera;

allestimento di aree verdi attrezzate e spazi di sosta pensati per la fruizione quotidiana di residenti e turisti;

messa a dimora di 42 nuove alberature ad alto fusto, arricchite dall’inserimento di siepi e aiuole curate.

Il piano complessivo per la città: dal Bike Park alle nuove connessioni

L’inaugurazione odierna costituisce il tassello di un programma più esteso di interventi che ha interessato molteplici snodi strategici del territorio:

creazione e apertura del nuovo Bike Park a Borgo Prino;

riqualificazione paesaggistica e funzionale dei Giardini Winter;

interventi di recupero e miglioramento nell’area della Spianata Borgo Peri;

riorganizzazione e valorizzazione delle aree di sosta e parcheggio presso l’ex Stazione di Oneglia e lungo via Schiva;

costruzione della scala pedonale di raccordo diretto con via Paoletti;

posa in opera del nuovo ponte ciclopedonale sopraelevato su via Andreoli per garantire la piena continuità della rete ciclabile.