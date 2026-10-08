Un appuntamento informativo di fondamentale utilità per tutti i possessori di cani, gatti e animali da compagnia, dedicato alle buone pratiche di assistenza tempestiva e tutela della loro salute. Venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 21:00, la Sala della SOMS di via Piave 4 a Sale ospiterà l’incontro pubblico intitolato “Animali domestici: primo soccorso e cura”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Impegno Culturale Odv con il patrocinio della Provincia di Alessandria e il patrocinio e contributo del Comune di Sale, vuole offrire nozioni pratiche per affrontare emergenze quotidiane, rendendo al contempo un sentito omaggio alla memoria della dottoressa Francesca Fasolino.

Consigli pratici, relatori e finalità dell’incontro

La serata vedrà come relatrice principale la dottoressa Luisa Orezzi, che guiderà i partecipanti attraverso nozioni chiare e comportamenti corretti da adottare in caso di malessere o incidenti che possono coinvolgere gli amici a quattro zampe:

le manovre di primo intervento e le precauzioni da adottare prima di raggiungere l’ambulatorio veterinario;

la corretta gestione delle principali situazioni di emergenza e dei malesseri più comuni;

l’importanza dell’osservazione dei segnali clinici e comportamentali degli animali d’affezione;

un momento di tributo e ricordo dedicato alla dottoressa Francesca Fasolino.

Sede e contatti per informazioni

L’incontro si svolgerà presso i locali della SOMS in via Piave 4 a Sale. Per chi desiderasse ricevere maggiori dettagli sull’evento o sulle attività promosse dall’associazione, sono a disposizione i seguenti recapiti:

recapiti telefonici: 392 4267793 – 334 1484958;

posta elettronica: aicsale@yahoo.it;

canali informativi dedicati tramite gruppo A.I.C. WhatsApp.