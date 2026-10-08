Ci sono scuole di vela che insegnano a governare una barca, e scuole che insegnano un modo di stare al mondo. Il Centro Nautico di Levante appartiene alla seconda categoria, ed eredita questa vocazione da una tradizione precisa: quella dei Glénans, la scuola francese che dagli anni Quaranta ha ridefinito il modo di insegnare la vela in Europa. Capire cosa lega Levante a quella tradizione aiuta a capire perché il suo metodo funziona ancora oggi, quasi mezzo secolo dopo.

Chi sono i Glénans e perché hanno fatto scuola

I Glénans nascono nel 1947 in Bretagna, fondati da due reduci della Resistenza francese, Philippe ed Hélène Viannay, che trasformarono un rifugio per ex combattenti in qualcosa di completamente diverso: una scuola di vela senza fini di lucro, retta in larghissima parte da istruttori volontari. La prima sede fu l’arcipelago delle Glénan, a una decina di miglia dalla costa meridionale della Bretagna, da cui la scuola prende il nome. Con sede a Parigi e basi attive tra Bretagna, Marseillan e Bonifacio in Corsica, i Glénans sono diventati la più grande organizzazione velica d’Europa. Il vero motivo per cui restano un riferimento didattico non sta però nei numeri, quanto nell’idea di fondo: la vela si impara vivendo insieme, non solo navigando insieme, e il manuale che ne è nato, pubblicato dal 1961, resta ancora oggi un testo di riferimento per chi va per mare.

Come il metodo arriva in Italia

Il metodo dei Glénans attraversa le Alpi negli anni Ottanta, e lo fa attraverso due strade distinte. La prima è un esperimento nella laguna veneta: nel 1982 nasce il Centro Nautico Glénans Italia, con base prima a Mestre e poi sull’isola di San Clemente, attivo fino al 1987. Nello stesso 1982, separatamente, nasce anche l’associazione che diventerà il Centro Nautico di Levante, costruita fin dall’inizio attorno agli stessi principi ereditati dalla scuola francese. Nel 2006 arriva un passaggio organizzativo importante: da semplice associazione, la realtà diventa società sportiva dilettantistica, una forma giuridica che permette di strutturare meglio corsi e attività, senza tradire lo spirito originario, fatto di volontariato diffuso e assenza di logiche di profitto.

I principi del metodo: pratica, teoria, confronto

Il metodo Glénans, così come Levante lo ha fatto proprio, si regge su un triangolo didattico semplice da descrivere e più complesso da applicare bene: pratica in mare, teoria a terra, e un confronto costante tra allievo e istruttore che accompagna ogni fase dell’apprendimento. Non è una lezione seguita da un’esercitazione, ma un dialogo continuo: l’istruttore osserva, corregge, spiega il perché di ogni manovra, e l’allievo è invitato a fare domande anche quando sembrerebbe più comodo limitarsi a eseguire. È questo confronto ravvicinato, difficile da replicare in una scuola organizzata per gruppi numerosi e rotazioni rapide, a fare la differenza tra chi impara a ripetere un gesto e chi impara a leggere il mare.

La vita di base come parte della didattica

Uno degli aspetti più originali ereditati dai Glénans riguarda quello che succede quando si scende dalla barca. Nella tradizione Glénans, e di conseguenza in quella di Levante, la vita alla base fa parte integrante della didattica tanto quanto le ore passate in acqua. Esistono figure organizzative precise, come il cambusiere, responsabile a turno della gestione dei pasti e delle provviste per l’intero equipaggio, o la comandata, il sistema di incarichi condivisi attraverso cui ogni allievo si assume una responsabilità pratica verso il gruppo. Imparare a navigare, in questa logica, significa anche imparare a vivere in comunità, a dividersi i compiti e a contare sugli altri.

Deriva, catamarano e cabinato: percorsi diversi, stesso metodo

Il metodo non cambia a seconda dell’imbarcazione, ma il percorso sì. Sulla deriva, leggera e reattiva, un principiante impara a sentire ogni variazione di vento quasi in tempo reale, con un margine di errore che perdona ma insegna in fretta. Il catamarano introduce velocità e dinamiche diverse, con più attenzione alla gestione dello sbandamento e delle andature portanti. Il cabinato è il terreno delle navigazioni più lunghe e della crescita verso i livelli di perfezionamento, dove entrano in gioco pianificazione della rotta, gestione dell’equipaggio e autonomia in condizioni meno prevedibili. Tre imbarcazioni, tre velocità di apprendimento, ma sempre lo stesso impianto pratica-teoria-confronto a guidare il percorso.

Due mari, due basi: Liguria e Sardegna

Levante opera su due basi che rispondono a esigenze diverse. Il Golfo della Spezia, in Liguria, è pensato per chi vive nel Nord Italia e non può permettersi settimane intere lontano da casa: la formula weekend permette di costruire competenza a piccoli passi, un fine settimana alla volta, tutto l’anno. Capo d’Orso, a Palau, in Sardegna, segue una logica opposta: corsi settimanali concentrati tra aprile e ottobre, per chi può dedicare un blocco di tempo più ampio e vuole vivere l’esperienza dell’equipaggio in modo immersivo, tra le acque dell’Arcipelago della Maddalena. Due mari, due ritmi diversi, ma lo stesso approccio didattico a tenerli insieme.

Il metodo applicato ai gruppi e alle scuole

Il principio del confronto costante e della vita condivisa non riguarda solo i singoli allievi: negli anni si è esteso a classi intere, stage sportivi e percorsi PCTO organizzati insieme a istituti scolastici. Per un gruppo di studenti, uscire dal contesto abituale della scuola e ritrovarsi a dover collaborare su una barca, dove ogni ruolo conta e ogni errore ha una conseguenza immediata e condivisa, produce dinamiche che un’aula difficilmente riesce a replicare. È lo stesso meccanismo che rende efficace il metodo con i singoli allievi, applicato su scala più ampia: responsabilità distribuita, apprendimento attraverso l’esperienza diretta, e un istruttore che accompagna senza sostituirsi. Il Centro Nautico di Levante porta avanti questi percorsi da anni, portando il proprio metodo, nato per i singoli velisti, dentro le scuole italiane.