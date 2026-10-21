Una serata di festa all’insegna della cultura popolare, dell’identità locale e del divertimento per salvaguardare il patrimonio linguistico della comunità. A Pontecurone si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo la terza edizione della «Tersä Cupä du Diälät äd Puncróu», il torneo a squadre promosso dall’Associazione Culturale “Il Paese di Don Orione APS” per mettere alla prova la conoscenza del dialetto pontecuronese. Tra sfide lessicali, schede da completare e racconti nati dai modi di dire della tradizione, undici formazioni si sono affrontate con preparazione e spirito di collaborazione, vedendo primeggiare ancora una volta la squadra «Cui ch’i son gnäncä dvintà gränd».

Le prove della sfida: memoria, traduzioni e racconti

Il percorso di gara ha alternato diversi momenti di confronto per saggiare la padronanza della parlata locale:

undici formazioni in gara impegnate a giocare con le parole e a mantenere viva una parte fondamentale della cultura del paese;

una serie di quiz tematici, schede da compilare e attività di traduzione nelle quali i concorrenti hanno dovuto riconoscere espressioni antiche e vocaboli della tradizione pontecuronese;

una prova speciale di creatività e spettacolo dedicata ai modi di dire: un rappresentante per ogni squadra ha scelto e interpretato un’espressione trasformandola in un breve racconto;

un clima allegro e coinvolgente che ha raccolto applausi e risate da parte del pubblico presente, mantenendo alta la concentrazione fino al verdetto finale.

Il trionfo di «Cui ch’i son gnäncä dvintà gränd»

Il momento clou della serata è arrivato con l’annuncio della formazione vincitrice:

a conquistare il primo posto è stata ancora una volta la squadra «Cui ch’i son gnäncä dvintà gränd», capace di distinguersi nel corso delle varie manche;

plauso unanime esteso a tutte le undici squadre partecipanti, che hanno reso la competizione un’autentica occasione di socialità e aggregazione attorno alle radici del territorio.

Il bilancio dell’Associazione Culturale “Il Paese di Don Orione APS”

Gli organizzatori hanno sottolineato l’alto valore comunitario dell’iniziativa:

vivi ringraziamenti rivolti dall’Associazione Culturale “Il Paese di Don Orione APS” a tutti i concorrenti, ai componenti delle giurie, ai collaboratori e al pubblico per la presenza e il sostegno;

piena conferma di come il dialetto rappresenti ancora oggi un potente legame tra generazioni, in grado di far riscoprire attraverso il gioco parole, memorie e testimonianze del patrimonio di Pontecurone.