L’amministrazione comunale di Valenza esce dai palazzi istituzionali per incontrare direttamente la comunità e aprire un canale di confronto immediato e senza filtri burocratici. Sabato 24 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza Gramsci verrà allestito un gazebo dove il sindaco Luca Ballerini e tutti gli assessori della Giunta saranno a disposizione dei residenti. L’iniziativa, intitolata «Il Comune in piazza. Ascoltare per costruire insieme», nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva della cittadinanza, consentendo a chiunque di segnalare disservizi, avanzare proposte o semplicemente scambiare opinioni con chi guida la città.

Un gazebo aperto a tutti senza appuntamento

Il format dell’iniziativa punta sulla massima accessibilità per tutti i cittadini valenzani:

presenza del sindaco Luca Ballerini e di tutti i componenti della Giunta comunale nel cuore della città;

accesso completamente libero e spontaneo, senza alcuna necessità di prenotare o fissare appuntamenti;

opportunità diretta per esporre problematiche di quartiere, suggerire soluzioni o proporre nuovi progetti per il territorio urbano;

una mattinata concepita per favorire il contatto diretto e avvicinare l’operato amministrativo alle esigenze quotidiane delle persone.

Le parole del sindaco Luca Ballerini e i prossimi passi

Il senso del progetto viene rimarcato direttamente dalle parole del primo cittadino:

«Sarà un’occasione per incontrare la cittadinanza senza barriere, senza appuntamenti, per raccogliere proposte, segnalazioni o anche solo per una chiacchierata – spiega il sindaco Ballerini –. Non sarà un singolo evento, sarà il primo di molti altri».

L’iniziativa proseguirà infatti con nuovi appuntamenti distribuiti sul territorio, con il preciso intento di portare continuativamente il Comune fuori dagli uffici municipali e consolidare una relazione stabile e aperta con l’intera comunità.

Riepilogo e dettagli utili dell’appuntamento

Tutti i riferimenti pratici per partecipare all’incontro di sabato mattina:

Iniziativa: «Il Comune in piazza. Ascoltare per costruire insieme»;

«Il Comune in piazza. Ascoltare per costruire insieme»; Data: sabato 24 ottobre;

sabato 24 ottobre; Orario: dalle ore 9.30 alle ore 12.30;

dalle ore 9.30 alle ore 12.30; Luogo: piazza Gramsci, Valenza;

piazza Gramsci, Valenza; Interlocutori presenti: sindaco Luca Ballerini e tutti gli assessori comunali;

sindaco Luca Ballerini e tutti gli assessori comunali; Modalità: confronto libero senza appuntamento.