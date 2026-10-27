Il Comune di Diano Marina scende in campo per tutelare l’efficienza della rete fognaria e garantire il corretto deflusso idrico su tutto il territorio comunale. Attraverso una determinazione siglata dalla responsabile del Settore Lavori Pubblici, Elena Muscarella, l’amministrazione ha formalizzato l’affidamento per il servizio specialistico di pulizia e disostruzione delle condotte delle acque bianche e delle fognature nere di competenza municipale. L’intervento punta a preservare la piena funzionalità dell’impianto cittadino, scongiurando intasamenti e problematiche al sistema di scarico in vista delle piogge autunnali.

L’incarico e i dettagli dell’affidamento

La gestione e la manutenzione periodica del sottosuolo rappresentano una priorità strategica per garantire standard igienico-sanitari ottimali e prevenire allagamenti o blocchi degli scarichi urbani. L’Amministrazione comunale ha disposto l’incarico diretto in favore di un’azienda specializzata del territorio:

l’esecuzione delle operazioni è stata affidata alla ditta PO.DE.MARF & C. Sas, realtà operativa con sede in via San Maurizio 25 a Imperia;

il servizio comprende lo spurgo mirato, il lavaggio tecnico e la disostruzione delle tubature appartenenti alla rete comunale delle acque bianche e delle acque nere;

l’intervento è finalizzato ad assicurare il regolare scorrimento e il corretto funzionamento complessivo dell’impianto idraulico cittadino.

Norme contrattuali e garanzie di esecuzione

Il rapporto contrattuale è stato perfezionato nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, formalizzato mediante corrispondenza telematica e con l’introduzione di rigidi vincoli operativi:

obbligo di rispetto rigoroso delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e corretta retribuzione del personale impiegato;

rispetto delle clausole di tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge;

divieto esplicito di subappalto, anche solo parziale, per le lavorazioni affidate;

rispetto degli obblighi di condotta sanciti dal codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori del Comune di Diano Marina.