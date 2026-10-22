La musica dal vivo e la voglia di stare insieme tornano ad animare la vita serale di Diano Marina con un appuntamento pensato per chi ama cantare e divertirsi in compagnia. Giovedì 22 ottobre, a partire dalle ore 21:30, i locali dell’“Al Solito Posto Pub” in via Milano ospiteranno una speciale “Karaoke Night” guidata dall’energia di Luca Brasil. L’evento rappresenta un’occasione informale e coinvolgente per mettersi alla prova davanti al microfono, intonare grandi successi e vivere una serata di svago all’interno di una cornice accogliente e conviviale.

Musica, intrattenimento ed energia: l’invito a salire sul palco

La serata promette ritmo e coinvolgimento per appassionati del canto o semplici curiosi:

animazione curata da Luca Brasil, pronto a trascinare il pubblico con la consueta carica e il messaggio rivolto a tutti: «Senza Parole …. A Domani ….»;

invito aperto e diretto alla partecipazione, sintetizzato nello slogan «Canta con noi!», ideale per chi desidera mettersi in gioco senza timori;

atmosfera di festa arricchita da richiami grafici autunnali e dettagli dedicati a Halloween, perfetti per scaldare il clima del pub cittadino;

intrattenimento a tutto tondo per chi cerca un punto di ritrovo serale all’insegna della spensieratezza e della socialità.

Informazioni utili e coordinate dell’appuntamento

Tutti i dettagli pratici per partecipare alla serata musicale nel centro dianese:

Evento: Karaoke Night con Luca Brasil;

Karaoke Night con Luca Brasil; Data: giovedì 22 ottobre;

giovedì 22 ottobre; Orario di inizio: a partire dalle ore 21:30;

a partire dalle ore 21:30; Locale: “Al Solito Posto Pub”;

“Al Solito Posto Pub”; Indirizzo: via Milano 18, 18013 Diano Marina.