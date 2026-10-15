Diano Marina sbarca al TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera italiana di promozione e commercializzazione turistica, per far conoscere le proprie eccellenze e rafforzare il dialogo con gli operatori del settore. Il sindaco Cristiano Za Garibaldi, presente all’evento insieme all’assessore al turismo Luca Spandre all’interno del padiglione di Regione Liguria, ha preso parte all’inaugurazione ufficiale dello spazio fieristico “Lamialiguria”, tagliando il nastro inaugurale accanto all’assessore al Turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e all’assessore Luca Lombardi. La manifestazione ha rappresentato un banco di prova strategico per tessere relazioni istituzionali, creare nuove opportunità di sviluppo e ribadire come la crescita dell’accoglienza passi dalla capacità dei territori di fare sistema.

La presenza al padiglione ligure e il taglio del nastro

La partecipazione alla fiera riminese ha visto la città degli aranci al centro dei momenti inaugurali dello spazio regionale:

presenza del sindaco Cristiano Za Garibaldi e di Luca Spandre all’interno del padiglione promozionale della Regione Liguria;

taglio del nastro ufficiale dello stand “Lamialiguria” condiviso con l’assessore regionale al Turismo del Piemonte Paolo Bongioanni e con l’assessore Luca Lombardi;

confronto diretto con buyer internazionali, operatori della filiera ricettiva, istituzioni e professionisti del turismo.

Il valore della rete tra Regioni e comprensori

Al centro della trasferta dianese vi è la convinzione che la valorizzazione dei territori richieda cooperazione aperta e visioni comuni:

«Ieri al TTG di Rimini con Luca Spandre, nel padiglione di Regione Liguria, abbiamo avuto l’opportunità di condividere un momento importante per il turismo e per la promozione del nostro territorio» ha evidenziato il primo cittadino Cristiano Za Garibaldi. «Un’occasione di confronto e collaborazione con operatori, istituzioni e realtà del settore, per costruire nuove opportunità e valorizzare sempre di più le nostre eccellenze. Un ringraziamento particolare all’assessore regionale al Turismo del Piemonte Paolo Bongioanni e all’assessore Luca Lombardi, insieme ai quali abbiamo tagliato il nastro dello stand Lamialiguria. Il turismo cresce quando i territori fanno rete».