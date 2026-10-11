La suggestiva cornice della Locanda Medievale di Poiolo, a San Bartolomeo al Mare, si prepara a un singolare connubio tra rievocazione storica e creatività enogastronomica. Martedì 13 ottobre 2026, a partire dalle ore 12:00, il locale “Ai Secoli Bui” propone l’evento speciale “A pranzo con Nerone · Il gusto del nero”, un appuntamento inserito nel cartellone dell’Ottoberfesta che trae ispirazione dalla ricorrenza dell’ascesa al trono dell’imperatore romano, avvenuta proprio il 13 ottobre del 54 d.C. L’iniziativa, estesa sia al pranzo sia alla cena, punta a valorizzare le produzioni da forno e le interpretazioni brassicole artigianali attraverso una proposta culinaria a tema.

Impasti scuri e birre a tema per l’Ottoberfesta

Il richiamo all’anniversario storico si trasforma in un’esperienza gastronomica contemporanea attraverso una selezione curata di specialità e abbinamenti:

impasti neri dedicati alla preparazione di focacce, pizze dalla base particolarmente sottile, panfritto, pane tradizionale, grissini e la focaccia con il formaggio;

degustazione e valorizzazione di birre scure, con le singole etichette che verranno svelate e dettagliate direttamente nel corso degli aggiornamenti dell’evento;

guida agli abbinamenti a cura di Emilio Biga, Oste Medievale e Beer Sommelier, che accompagnerà gli ospiti nella narrazione dei sapori.

L’evento rientra nel quadro più ampio dell’Ottoberfesta, la rassegna in programma dal 12 al 22 ottobre interamente dedicata alle reinterpretazioni italiane degli stili birrari della tradizione tedesca, offrendo inoltre un’occasione per vivere l’atmosfera della locanda anche alla luce del giorno.

Informazioni e canali per la prenotazione

L’appuntamento del 13 ottobre prenderà il via a partire dalle ore 12:00 con partecipazione su prenotazione:

Sede dell’evento: Locanda Medievale “Ai Secoli Bui”, frazione Poiolo, San Bartolomeo al Mare (IM);

Locanda Medievale “Ai Secoli Bui”, frazione Poiolo, San Bartolomeo al Mare (IM); Data e orario: martedì 13 ottobre 2026, servizio pranzo dalle 12:00 e servizio serale;

martedì 13 ottobre 2026, servizio pranzo dalle 12:00 e servizio serale; Prenotazioni online: tramite il link dedicato https://bit.ly/aisecolibui;

tramite il link dedicato https://bit.ly/aisecolibui; Sito web ufficiale: https://www.aisecolibui.it/;

https://www.aisecolibui.it/; Canali social e schede informative: evento consultabile sulla pagina Facebook all’indirizzo https://fb.me/e/8nAuaZ1Rm, sul Google Business Profile al link [suspicious link removed] e sulla piattaforma Untappd all’indirizzo https://untappd.com/v/locanda-ai-secoli-bui/3371090/event/1006341.

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