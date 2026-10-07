Grave incidente stradale nella prima serata di oggi intorno alle ore 18:00 nel territorio comunale di Montegioco. Un pick-up con a bordo due giovani, per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità competenti, ha perso improvvisamente aderenza finendo fuori dalla sede stradale per poi precipitare all’interno di un piccolo dirupo a bordo carreggiata. Sul posto sono prontamente accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona insieme ai sanitari del 118, che hanno estratto e prestato le prime cure ai due occupanti del mezzo: uno dei giovani ha riportato ferite di una certa gravità ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria.

L’uscita di strada e la caduta nella scarpata

L’allarme è scattato tempestivamente intorno alle 18:00 nella frazione collinare di Montegioco:

il pick-up viaggiava lungo il tratto stradale con due persone a bordo prima di perdere improvvisamente il controllo;

il veicolo ha sbandato uscendo dalla carreggiata e compiendo un salto all’interno di un dirupo adiacente;

le dinamiche e i fattori all’origine dell’incidente sono attualmente in fase di ricostruzione e accertamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e il ricovero ad Alessandria

La macchina dei soccorsi si è attivata nell’immediato per raggiungere il veicolo finito nel fondo del dirupo:

le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona hanno operato per raggiungere la vettura incidentata, soccorrere i due giovani e mettere in completa sicurezza l’area;

il personale sanitario del 118 ha prestato i primi interventi di emergenza sul posto a entrambi gli occupanti;

per uno dei ragazzi, che ha riportato lesioni giudicate abbastanza serie nell’impatto, è stato disposto il trasferimento immediato in ambulanza presso il presidio ospedaliero “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria per tutti gli accertamenti e le cure necessarie.

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