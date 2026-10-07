Ha aperto ufficialmente i battenti negli spazi dell’HUB Volpedo la mostra personale di Manuel Pace, in arte Manù, intitolata “Prospettive Interiori”, che accompagnerà i visitatori per tutti i fine settimana fino al 31 ottobre 2026. L’esposizione propone un vero e proprio itinerario visivo ed emotivo incentrato sulla figura archetipica del viandante, una presenza solitaria che guida lo spettatore tra varchi, sentieri e orizzonti sospesi. Attraverso un sapiente dialogo tra pittura, grafica e incisione, la rassegna abbatte i confini tra paesaggio esteriore e dimensione intima, offrendo una narrazione aperta e suggestiva in uno dei borghi d’arte più celebri del territorio.
Il viaggio del viandante e la sezione “Intermedia”
Il percorso artistico non si limita a esporre una serie di quadri, ma costruisce una riflessione profonda sui temi dell’attesa, del cammino e della contemplazione. Elementi ricorrenti come strade, alberi, figure umane e cieli aperti diventano tappe simboliche di un’indagine in cui chi osserva è stimolato a ritrovare frammenti della propria interiorità.
Accanto alla produzione pittorica principale, la mostra riserva un’ampia sezione denominata Intermedia, focalizzata sulla sperimentazione su carta e sulle diverse declinazioni del segno:
- utilizzo combinato di tecniche eterogenee tra cui carboncino, fusaggine, china, PanPastel, linoleografia e puntasecca;
- valorizzazione della materia cartacea come elemento vivo del processo creativo;
- esposizione di stampe realizzate direttamente su supporti cartacei prodotti in modo artigianale dallo stesso artista;
- passaggio dallo spazio privato dell’atelier alla fruizione pubblica, stimolando il dialogo diretto con i visitatori.
Date, orari di apertura e contatti utili
L’evento artistico proseguirà per l’intero mese offrendo libero accesso agli appassionati d’arte e ai turisti presenti in val Curone.
Di seguito tutti i dettagli per visitare l’esposizione:
- Sede: HUB Volpedo, via Mazzini 32 (Atelier al primo piano);
- Periodo di apertura: dal 3 al 31 ottobre 2026, ogni sabato e domenica;
- Orari di visita: mattino dalle ore 10:00 alle 12:30; pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18:30;
- Ingresso: libero;
- Posta elettronica: manudrawink@gmail.com;
- Canali social: Instagram (manu_artlab) e Facebook (Manuel Pace Artista).