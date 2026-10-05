La città di Alessandria si prepara a vivere una settimana densa di appuntamenti culturali di primissimo piano nell’ambito del festival Ottobre Alessandrino, in programma da lunedì 5 a domenica 11 ottobre. La rassegna proporrà un fitto calendario che spazia dagli spettacoli teatrali agli incontri letterari, passando per la musica classica in luoghi inediti, laboratori per professionisti e i prestigiosi approfondimenti sul cinema di “Ring!” e del “Premio Adelio Ferrero”. Tra i protagonisti più attesi spiccano figure di spicco della scena nazionale come Enrico Vanzina, Andrea Pennacchi, Paolo Mereghetti, Daniele Gattano e lo sceneggiatore Stefano Sardo, per una serie di incontri pensati per animare il centro e i teatri cittadini.

Il teatro e la commedia: da San Francesco alla satira contemporanea

I primi giorni della settimana saranno dedicati al palcoscenico e al racconto cinematografico:

Martedì 6 ottobre (ore 21:00): presso l’Ex Chiesa di San Francesco in via XXIV Maggio 5, andrà in scena lo spettacolo “Laudato sie, mi’ Signore. San Francesco nell’800° anniversario”, realizzato in collaborazione con Città di Alessandria e ASM Costruire Insieme. L’evento vedrà sul palco l’attore e drammaturgo Andrea Pennacchi, l’attrice Maria Virgillito, la Compagnia di danza Artemis con le coreografie di Monica Casadei, accompagnati dal violino di Beatrice Marozza e dal violoncello di Antonio Amadei. Ingresso su prenotazione telefonando al numero 0131 234266 oppure scrivendo all’indirizzo serviziculturali.0220@asmcostruireinsieme.it.

presso l’Ex Chiesa di San Francesco in via XXIV Maggio 5, andrà in scena lo spettacolo “Laudato sie, mi’ Signore. San Francesco nell’800° anniversario”, realizzato in collaborazione con Città di Alessandria e ASM Costruire Insieme. L’evento vedrà sul palco l’attore e drammaturgo Andrea Pennacchi, l’attrice Maria Virgillito, la Compagnia di danza Artemis con le coreografie di Monica Casadei, accompagnati dal violino di Beatrice Marozza e dal violoncello di Antonio Amadei. Ingresso su prenotazione telefonando al numero 0131 234266 oppure scrivendo all’indirizzo serviziculturali.0220@asmcostruireinsieme.it. Mercoledì 7 ottobre (ore 21:00): al Multisala Kristalli di via Giuseppe Parini 17, appuntamento a ingresso libero intitolato “Sapore di Vanzina. L’Italia in commedia”. Il regista Enrico Vanzina dialogherà con il critico cinematografico Rocco Moccagatta ripercorrendo la storia del costume italiano attraverso i propri film e quelli del padre Steno e del fratello Carlo, prima della proiezione del cult del 1982 “Eccezzziunale Veramente”.

al Multisala Kristalli di via Giuseppe Parini 17, appuntamento a ingresso libero intitolato “Sapore di Vanzina. L’Italia in commedia”. Il regista Enrico Vanzina dialogherà con il critico cinematografico Rocco Moccagatta ripercorrendo la storia del costume italiano attraverso i propri film e quelli del padre Steno e del fratello Carlo, prima della proiezione del cult del 1982 “Eccezzziunale Veramente”. Giovedì 8 ottobre (ore 21:00): al Teatro Alessandrino di via Giuseppe Verdi 12, spazio alla stand up comedy satirica e irriverente con lo spettacolo “Perestrojka e pancake” di e con Daniele Gattano, in collaborazione con Politeama Alessandrino e Tessere le identità APS (ingresso a pagamento, biglietti disponibili su Ticketone).

Il ritorno di Ring! al Palatium Vetus tra duelli critici e premi

Il fine settimana vedrà protagonista Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28, con il ciclo “Ring! Cinema” a ingresso gratuito:

Venerdì 9 ottobre (ore 18:00): “Come eravamo. La storia di Ring!”, incontro con i critici cinematografici Alberto Barbera, Bruno Fornara e Nuccio Lodato, la presentazione del numero 613 della rivista Bianco e nero sulla commedia italiana e la proiezione del film “L’ultimo spettacolo – Appunti e frammenti per Giuliana Callegari” di Angelo Barco.

“Come eravamo. La storia di Ring!”, incontro con i critici cinematografici Alberto Barbera, Bruno Fornara e Nuccio Lodato, la presentazione del numero 613 della rivista Bianco e nero sulla commedia italiana e la proiezione del film “L’ultimo spettacolo – Appunti e frammenti per Giuliana Callegari” di Angelo Barco. Venerdì 9 ottobre (ore 21:00): “A cosa serve la critica? Critici a duello”, serrato confronto sul senso del fare critica tra Paolo Mereghetti e Giulio Sangiorgio, seguito dal film “Le siège de l’Alcazar” di Luc Moullet.

“A cosa serve la critica? Critici a duello”, serrato confronto sul senso del fare critica tra Paolo Mereghetti e Giulio Sangiorgio, seguito dal film “Le siège de l’Alcazar” di Luc Moullet. Sabato 10 ottobre (ore 16:30): “Recensire è meglio che curare”, tavola rotonda con Emanuela Martini, Carlo Valeri e Roy Menarini, con la presentazione in anteprima del volume “Scrivere di audiovisivi”.

“Recensire è meglio che curare”, tavola rotonda con Emanuela Martini, Carlo Valeri e Roy Menarini, con la presentazione in anteprima del volume “Scrivere di audiovisivi”. Sabato 10 ottobre (ore 18:00): “Multiforme ingegno? Pro e contro dell’Odissea di Christopher Nolan”, dibattito aperto tra Maria Sole Colombo e Roberto Silvestri.

“Multiforme ingegno? Pro e contro dell’Odissea di Christopher Nolan”, dibattito aperto tra Maria Sole Colombo e Roberto Silvestri. Sabato 10 ottobre (ore 21:00): consegna del Premio Ring! alla storica trasmissione di Rai 3 “Fuori orario – Cose (mai) viste”, con l’intervento di Roberto Turigliatto e Fulvio Baglivi e la visione di estratti da “Parola (su una) data” di Enrico Ghezzi.

Libri, masterclass e musica nei luoghi della città

La giornata di sabato 10 ottobre si arricchirà di iniziative diffuse sul territorio:

Ore 11:00: in Piazzetta della Lega, incontro del Caffè letterario a ingresso libero in collaborazione con Fondazione Circolo dei Lettori e Caffè Mike. Lo scrittore Francesco Longo presenterà il libro “Tennis Paradise”, moderato dalla giornalista Giorgia Mecca.

in Piazzetta della Lega, incontro del Caffè letterario a ingresso libero in collaborazione con Fondazione Circolo dei Lettori e Caffè Mike. Lo scrittore Francesco Longo presenterà il libro “Tennis Paradise”, moderato dalla giornalista Giorgia Mecca. Ore 11:30: presso la Centrale Termica Teleriscaldamento Telenergia in via del Chiozzetto, concerto “Energia in Musica” con il Vivaldi Flute Consort del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, organizzato con Gruppo IREN (ingresso libero su prenotazione via ottobrealessandrino.it).

presso la Centrale Termica Teleriscaldamento Telenergia in via del Chiozzetto, concerto “Energia in Musica” con il Vivaldi Flute Consort del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, organizzato con Gruppo IREN (ingresso libero su prenotazione via ottobrealessandrino.it). Ore 14:30: all’Associazione Cultura e Sviluppo in piazza Fabrizio De Andrè 76, esclusiva masterclass a pagamento con lo sceneggiatore e regista Stefano Sardo (prenotazioni su ottobrealessandrino.it).

Il Premio Adelio Ferrero a Visioni_47

Domenica 11 ottobre il programma si chiuderà presso lo spazio Visioni_47, in via Trotti 47, con le iniziative a ingresso libero legate al Premio Adelio Ferrero:

Ore 16:00: proiezione dei videosaggi del Premio Adelio Ferrero 2026, con Roberto Lasagna, Lucio Laugelli e Saverio Zumbo.

proiezione dei videosaggi del Premio Adelio Ferrero 2026, con Roberto Lasagna, Lucio Laugelli e Saverio Zumbo. Ore 17:00: incontro “Prima e dopo Claudio G. Fava”, approfondimento dedicato alla storia della critica cinematografica e televisiva con i critici Andrea Bosco, Oreste De Fornari, Nuccio Lodato e Juri Saitta, moderati da Roberto Lasagna e Lucio Laugelli.

incontro “Prima e dopo Claudio G. Fava”, approfondimento dedicato alla storia della critica cinematografica e televisiva con i critici Andrea Bosco, Oreste De Fornari, Nuccio Lodato e Juri Saitta, moderati da Roberto Lasagna e Lucio Laugelli. Ore 18:00: “Omaggio a Federico Frusciante”, tributo al celebre divulgatore cinematografico condotto dal critico Francesco Alò insieme a Valentina Balachia, Andrea Molinari, Lucio Laugelli e Benedetta Pallavidino, seguito dalla cerimonia ufficiale di consegna del Premio Adelio Ferrero 2026.