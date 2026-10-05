Il Comune di Diano Marina assicura la piena continuità operativa nella cura della viabilità cittadina e nel controllo delle aree di sosta attraverso il rinnovo della concessione alla propria società in house Gestioni Municipali S.p.A. Il provvedimento, adottato dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile, dà piena attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale, affidando alla partecipata le attività di gestione, manutenzione, sostituzione e installazione della segnaletica orizzontale e verticale, insieme al controllo degli stalli a pagamento sul territorio. L’accordo, decorrente dal 1° ottobre 2026, rimarrà valido fino al 30 settembre 2027, garantendo interventi costanti per la sicurezza stradale e l’ordine urbano.

I compiti affidati alla partecipata comunale

L’intesa consolida la sinergia tra l’Amministrazione civica e la società partecipata, già radicata sul territorio e incaricata di presidiare aspetti fondamentali per la mobilità e la fruibilità dei servizi cittadini.

Il pacchetto delle attività in capo a Gestioni Municipali S.p.A. comprende:

la gestione ordinaria, la manutenzione, il posizionamento e l’eventuale sostituzione della segnaletica stradale verticale;

il rifacimento e la cura della segnaletica orizzontale su tutti gli spazi pubblici e le strade del territorio comunale;

la cura e la manutenzione della cartellonistica e delle indicazioni presenti nei parcheggi municipali;

la gestione operativa delle aree di sosta a pagamento (strisce blu);

l’attività di presidio e accertamento delle infrazioni al Codice della Strada sugli stalli a pagamento per mezzo degli ausiliari della sosta.

La gestione tecnica del Settore Polizia Locale

L’atto è stato firmato dal Comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, a seguito del via libera approvato dalla massima assise cittadina. Gli uffici municipali hanno verificato la regolarità delle prestazioni svolte in precedenza dalla società, garantendo che il passaggio contrattuale avvenisse senza alcuna interruzione per l’utenza e per la gestione del traffico cittadino.

La convenzione copre l’intero arco temporale compreso tra l’inizio di ottobre 2026 e la fine di settembre 2027, consentendo a Diano Marina di pianificare con regolarità la cura dei segnali stradali e la corretta rotazione delle soste a beneficio sia dei residenti sia dei flussi turistici.

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