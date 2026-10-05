Casalnoceto si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della bellezza e della memoria con l’edizione 2026 delle Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. La storica “Porta del Piemonte” aprirà al pubblico le porte di alcuni tra i suoi edifici più affascinanti e solitamente inaccessibili, snodando un percorso che dal borgo antico si spinge fino alla suggestiva frazione di Rosano. L’iniziativa, promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano con il supporto del Comune e della Pro Loco, punta a valorizzare le radici storiche, artistiche e architettoniche della comunità locale attraverso visite guidate speciali condotte dai giovani del territorio.

L’itinerario tra borgo e frazione: la straordinaria apertura di Villa Spinola

Il momento di punta dell’intero percorso è rappresentato dall’apertura straordinaria di Villa Spinola a Rosano, un complesso solitamente precluso alle visite ordinarie. L’accesso a questa nobile dimora consentirà di ripercorrere le vicende della potente casata genovese e di approfondire la figura del generale Ambrogio Spinola, figura di primo piano sullo scacchiere diplomatico e militare europeo a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento.

Il ricco programma di aperture comprende:

l’Oratorio di San Rocco, ricavato all’interno dell’antica fortificazione viscontea, dove convivono elementi militari originari come feritoie difensive insieme a pregevoli altari e decorazioni successive;

la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, punto di riferimento per la vita spirituale e la tradizione devozionale di Casalnoceto;

la Chiesa di Santa Maria nella frazione di Rosano;

la straordinaria Villa Spinola, scrigno di arte e memoria secolare legata alle grandi famiglie del passato.

L’esperienza di visita si allargherà anche alle strade del centro storico, dove sono ancora ben visibili le impronte lasciate nel tempo da Longobardi, Visconti, Sforza, Spagnoli, Spinola e Savoia.

Le guide sul campo e il lavoro di squadra per il territorio

A condurre i visitatori alla scoperta di aneddoti, curiosità e dettagli nascosti sarà una squadra affiatata e motivata di ciceroni:

i Volontari della Delegazione FAI di Tortona e del Gruppo Giovani FAI;

gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Peano;

i ragazzi della Consulta Giovanile del Comune di Casalnoceto.

L’iniziativa ha visto il plauso e la piena collaborazione istituzionale: un ringraziamento particolare è stato espresso nei confronti del sindaco di Casalnoceto, la professoressa Silvia Figini, e della locale Pro Loco per il costante sostegno organizzativo.

«Le Giornate FAI rappresentano un’importante occasione per riscoprire il patrimonio che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno e che spesso non conosciamo abbastanza – sottolineano gli organizzatori – L’apertura eccezionale di Villa Spinola aggiunge quest’anno un motivo particolare per venire a Casalnoceto e a Rosano, per conoscere una parte importante della storia del nostro territorio».

Giorni, orari delle visite e tesseramento

Le visite guidate si terranno con orari scanditi nelle due giornate del fine settimana:

Sabato 10 ottobre: dalle ore 14:30 alle ore 17:00;

dalle ore 14:30 alle ore 17:00; Domenica 11 ottobre: al mattino dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

In occasione dell’evento, tutti i partecipanti avranno la possibilità di sostenere la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale iscrivendosi al FAI o rinnovando la propria tessera associativa con una quota agevolata.