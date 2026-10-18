Ideata dal direttore Angelo Bottiroli, unisce il prestigio intoccabile del libro fisico a distribuzione nazionale con la potenza di un press-kit digitale interattivo e illimitato. Un format inedito e a costi contenuti per dimore storiche, dinastie, enti, località turistiche, artisti e tanto altro.

Il mondo della comunicazione corre veloce, ma spesso gira a vuoto. Le aziende, i piccoli Comuni, le dimore storiche e i professionisti si affidano a costose brochure di carta destinate a prendere polvere, o a siti web e post sui social media che spariscono nel flusso della rete nel giro di poche ore. Mancava un anello di congiunzione. Mancava uno strumento capace di unire l’autorevolezza intramontabile della carta stampata con l’immediatezza del mondo digitale.

Oggi, quell’anello mancante esiste. Dopo oltre quarant’anni di giornalismo e la pubblicazione di 28 libri, ho deciso di fondere la mia esperienza editoriale con le nuove tecnologie digitali, creando un format che fino ad oggi semplicemente non esisteva.

Nasce ufficialmente la Monografia Viva.

Di cosa si tratta? La Monografia Viva è uno strumento promozionale inedito, mai visto prima d’ora sul mercato: un libro cartaceo con codici QR distribuito in tutta Italia e, al tempo stesso, un press-kit digitale interattivo che il cliente può utilizzare gratis all’infinito e aggiornare nel tempo, a fronte di un investimento estremamente contenuto.

Non si tratta della classica “editoria a pagamento” né della solita stampa da tipografia. È un progetto ibrido, strutturato su due anime che lavorano in sinergia per blindare il prestigio di chi lo commissiona:

L’Anima di Carta: L’autorevolezza e il Prestigio Avere una brochure aziendale è normale; avere un libro d’autore dedicato alla propria azienda, alla propria dinastia o al proprio Comune è un privilegio. La Monografia Viva è un volume elegante, ricco di fotografie a tutta pagina, che non viene solo stampato per il cliente, ma viene distribuito ufficialmente a livello nazionale. Questo significa che il nome del brand, della dimora o dell’artista sarà presente e ordinabile su Amazon, Mondadori, Feltrinelli, Libreria Universitaria e in tutte le librerie fisiche della Penisola. Un biglietto da visita di prestigio assoluto.

L’Anima Digitale: Il Press-Kit Interattivo e Illimitato La vera rivoluzione, tuttavia, si nasconde tra le pagine. Il testo e le immagini sono arricchiti da Codici QR che, inquadrati con lo smartphone, “accendono” il libro rimandando a video, virtual tour di tenute, interviste podcast o brani su Spotify. Ma c’è di più: a chi commissiona l’opera viene ceduto il File PDF interattivo. Questo file trasforma la Monografia Viva in un formidabile Press-Kit digitale. I codici QR diventano link cliccabili da computer o tablet. Il proprietario (l’azienda, l’agenzia di comunicazione, l’hotel) può inviare questo file via email a migliaia di buyer, giornalisti, turisti o futuri sposi, a costo zero e all’infinito. Lo può spacchettare in singoli estratti o allegare alle newsletter.

Perché “Viva”? Perché a differenza di un normale catalogo che invecchia il giorno dopo essere andato in stampa, questo format sfrutta il print on-demand. Non va mai fuori catalogo e, soprattutto, è aggiornabile. Se una cantina vince un nuovo premio, se un’azienda apre un nuovo capannone o un artista lancia un nuovo disco, l’anno successivo la Monografia può essere aggiornata con un costo irrisorio, mantenendosi sempre moderna sia nella versione digitale che in quella cartacea in vendita sugli store.

È uno strumento pensato per chi ha una storia importante da raccontare ma vuole farlo con i mezzi del futuro: dalle eccellenze enogastronomiche alle agenzie di comunicazione in cerca di prodotti ad alto margine per i propri clienti, fino ai piccoli borghi che vogliono attirare turismo internazionale (il format prevede infatti anche l’edizione bilingue italiano/inglese per l’estero).

La comunicazione non è più solo carta, e non è più solo web. È ibrida, è interattiva, è viva. E da oggi ha un nome preciso.