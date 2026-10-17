Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, lungo la strada provinciale che collega Tortona e Garbagna, dove si è verificato un incidente stradale autonomo all’altezza della località Baiarda. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’automobile guidata da una donna è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa all’interno di un fosso a bordo strada. Sul posto sono intervenuti con urgenza i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona e il personale sanitario del 118, che ha provveduto a stabilizzarla e a trasferirla in ospedale per le cure del caso.

L’uscita di strada e le operazioni di soccorso

L’episodio si è verificato lungo il tratto provinciale in prossimità della frazione, richiedendo una tempestiva mobilitazione:

perdita di controllo del veicolo da parte della conducente e conseguente uscita di strada fino all’impatto nel fosso laterale;

intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona per soccorrere la guidatrice, rimasta bloccata

presa in carico della donna da parte dei sanitari del servizio di emergenza 118, giunti celermente sul luogo dell’incidente;

trasporto della ferita presso il presidio ospedaliero per gli accertamenti clinici del caso; in base a una prima sommaria ricostruzione delle forze dell’ordine le sue condizioni non sembrerebbero fortunatamente di estrema gravità.

Rilievi e ripercussioni sulla viabilità

La gestione della zona interessata dal sinistro ha richiesto le consuete operazioni di sicurezza:

accertamenti e rilievi tecnici eseguiti dalle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita fuori strada;

messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area stradale da parte dei pompieri;

lievi disagi alla circolazione lungo la strada provinciale durante le fasi di soccorso e recupero del mezzo.

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