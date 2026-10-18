Prendono ufficialmente il via lunedì 19 ottobre i lavori di rifacimento del manto stradale in via San Leonardo, nella frazione collinare di Gorleri a Diano Marina. Per garantire la piena sicurezza delle maestranze e degli automobilisti durante le operazioni di cantiere, l’arteria resterà chiusa al traffico nei giorni feriali durante le ore diurne, con transito ripristinato a senso alternato regolato da semaforo nelle fasce serali e notturne. L’intervento, programmato dall’Amministrazione comunale per risanare la viabilità della zona, avrà una durata stimata di circa un mese, periodo durante il quale residenti e utenti della strada sono chiamati ad attenersi alla segnaletica provvisoria.

Le modifiche alla viabilità e gli orari di chiusura

Per consentire lo svolgimento delle opere garantendo adeguate condizioni di sicurezza, sono state stabilite precise restrizioni alla circolazione:

Giorni di chiusura: dal lunedì al venerdì;

dal lunedì al venerdì; Fascia oraria di stop al transito: strada interrotta dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

strada interrotta dalle ore 8:00 alle ore 18:00; Tratto interessato: blocco posizionato all’altezza dell’intersezione tra via San Leonardo e Salita alla Chiesa di Gorleri;

blocco posizionato all’altezza dell’intersezione tra via San Leonardo e Salita alla Chiesa di Gorleri; Transito serale e notturno: nelle ore serali e durante la notte la strada tornerà normalmente percorribile, con la circolazione regolamentata da un apposito impianto semaforico.

Durata del cantiere e raccomandazioni ai cittadini

Il calendario degli interventi e l’appello alla prudenza rivolto a tutti i conducenti:

Durata stimata dell’intervento: circa 30 giorni di cantiere, salvo eventuali imprevisti tecnici o legati all’andamento delle condizioni meteorologiche;

circa 30 giorni di cantiere, salvo eventuali imprevisti tecnici o legati all’andamento delle condizioni meteorologiche; Attenzione alla segnaletica: l’Amministrazione comunale raccomanda ad automobilisti e residenti di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale temporanea allestita nell’area interessata dai lavori.

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