Prende forma a Valenza il nuovo polo sanitario di Circonvallazione Ovest, concepito per rivoluzionare l’assistenza territoriale riunendo in un’unica sede moderna tutti i presidi attualmente attivi all’ex Ospedale Mauriziano e ampliando l’offerta di cura con venti posti letto per la degenza intermedia. L’intervento, sviluppato con i finanziamenti del PNRR sotto la supervisione tecnica dell’ASL AL, punta a rendere pienamente operativi la Casa della Comunità e l’Ospedale di Comunità entro il mese di giugno 2027, garantendo la continuità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie per tutta la popolazione valenzana. A completare il quadro dei servizi arriveranno poi, entro l’estate dello stesso anno, anche i reparti di Dialisi e Radiologia, consolidando un presidio di prossimità strategico per l’intera comunità.

Il cronoprogramma dei lavori e le scadenze del cantiere

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio tecnico dell’ASL AL, il piano degli interventi segue tappe temporali definite:

ultimazione dei lavori finanziati dal PNRR entro il mese di dicembre 2026;

completamento delle opere integrative e sistemazione delle aree esterne entro marzo 2027;

fornitura degli arredi e trasferimento graduale dei servizi attualmente ospitati nell’ex Ospedale Mauriziano;

apertura operativa della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità entro giugno 2027;

allestimento e attivazione definitiva dei reparti di Dialisi e Radiologia entro l’estate 2027.

L’organizzazione degli spazi e la distribuzione dei reparti

La nuova sede è strutturata per accogliere e integrare un ampio ventaglio di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, articolandosi su due piani:

Piano terra: ospiterà l’Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto per pazienti a intensità clinica intermedia, gli ambienti riservati alla Dialisi, gli ambulatori specialistici, il punto prelievi, il Centro unico di prenotazione (Cup) e le zone di accoglienza;

ospiterà l’Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto per pazienti a intensità clinica intermedia, gli ambienti riservati alla Dialisi, gli ambulatori specialistici, il punto prelievi, il Centro unico di prenotazione (Cup) e le zone di accoglienza; Primo piano: accoglierà i servizi consultoriali, le attività vaccinali, la Medicina legale, la sede operativa dell’assistenza domiciliare e gli ulteriori servizi sociosanitari;

accoglierà i servizi consultoriali, le attività vaccinali, la Medicina legale, la sede operativa dell’assistenza domiciliare e gli ulteriori servizi sociosanitari; Radiologia: locali dedicati alla diagnostica per immagini, realizzati grazie a una linea di finanziamento specifica.

Il dialogo istituzionale e le prospettive per l’ex Mauriziano

L’Amministrazione comunale ha avviato un confronto serrato con la Direzione generale dell’ASL AL guidata da Francesco Marchitelli e con l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, monitorando lo stato di avanzamento e programmando momenti informativi rivolti ai cittadini sulle modalità di accesso ai servizi.

«La realizzazione della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità rappresenta un passaggio importante per il futuro della sanità a Valenza – dichiara il sindaco Luca Ballerini –. Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini servizi accessibili e adeguati ai bisogni del territorio, valorizzando un investimento che permetterà di rafforzare l’assistenza di prossimità. Come Amministrazione continueremo a seguire il percorso insieme agli enti competenti, affinché la nuova struttura possa diventare un punto di riferimento per la comunità valenzana».

Sull’evoluzione dell’opera interviene anche l’assessore alla Sanità Marco Zunino: «Fin dall’inizio del mandato abbiamo avviato un confronto con la direzione generale dell’ASL AL, per approfondire il progetto e conoscere le tempistiche previste per la realizzazione e l’attivazione dei servizi. Il cronoprogramma indica l’entrata in funzione della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità entro giugno 2027, mentre Dialisi e Radiologia saranno completate entro l’estate. Continueremo a mantenere alta l’attenzione sull’evoluzione dei lavori e sull’informazione ai cittadini, perché è fondamentale che la popolazione conosca non soltanto i tempi, ma anche i servizi che saranno disponibili nella nuova struttura».

A trasferimento avvenuto, il Comune aprirà inoltre un tavolo di confronto con tutti gli enti preposti per definire il riutilizzo e la valorizzazione del complesso storico dell’ex Ospedale Mauriziano.