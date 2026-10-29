È stata ufficialmente inaugurata dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi, dall’assessore Sabrina Messico e dal Consigliere Gianlcuca Gramondo a Diano Marina la nuova sede del Laboratorio Educativo Territoriale (LET), situata al civico 39 di via Cairoli. Lo spazio, rinnovato per essere pienamente accogliente e inclusivo, nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un presidio moderno in cui studiare, incontrarsi e condividere percorsi di crescita seguiti da educatori qualificati. L’iniziativa, realizzata dall’Amministrazione comunale in stretta sinergia con la Cooperativa Sociale Diana e l’Ambito Territoriale Sociale n. 3, mette a disposizione un servizio completamente gratuito e accessibile, ideato per favorire il benessere delle giovani generazioni e fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio.

Studio assistito, laboratori e inclusione

La nuova sede di via Cairoli è concepita per rispondere in modo integrato alle diverse esigenze formative e di socializzazione dei ragazzi:

ambienti accoglienti e rinnovati dedicati allo svolgimento dei compiti scolastici e allo studio pomeridiano;

presenza costante di educatori professionali a supporto del percorso educativo;

svolgimento di laboratori tematici e attività ricreative orientate alla condivisione e alla crescita comune;

totale gratuità dei servizi per garantire un accesso aperto a tutti e supportare la quotidianità dei genitori.

Il commento del Sindaco Cristiano Za Garibaldi

A rimarcare il significato del nuovo spazio civico è il primo cittadino di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi: «Oggi abbiamo inaugurato la nuova sede del LET, in via Cairoli 39: uno spazio rinnovato, accogliente e inclusivo, pensato per i nostri ragazzi e per il futuro della nostra comunità. Un luogo dove studiare, incontrarsi, condividere esperienze e crescere insieme, accompagnati da educatori professionali e attraverso attività educative, ricreative e laboratori. Investire nei giovani significa investire nel futuro di tutti. Per questo siamo orgogliosi di aver realizzato, insieme alla Cooperativa Sociale Diana e all’Ambito Territoriale Sociale n. 3, uno spazio gratuito e accessibile, dedicato alla crescita e al benessere dei ragazzi e al sostegno delle loro famiglie. Un ringraziamento all’Assessore Sabrina Messico, agli uffici comunali, agli educatori, alla Cooperativa Diana e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo».