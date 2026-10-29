Comprendere il vissuto giovanile, interpretare i silenzi e supportare i genitori nelle complesse sfide educative quotidiane: con questi obiettivi nasce l’incontro pubblico intitolato “L’invisibilità come luogo d’ascolto, per sguardi a occhi chiusi”, in programma venerdì 30 ottobre alle ore 18 a Imperia. L’appuntamento si terrà negli ambienti di DesTEENazione, al secondo piano del Centro Culturale Polivalente di piazza Duomo 11 a Porto Maurizio, su iniziativa congiunta delle associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi, con il supporto del CSV Polis e dello spazio multifunzionale civico. Una tavola rotonda aperta e partecipata per andare oltre le apparenze, decifrare le fragilità dell’adolescenza e favorire una reale vicinanza tra generazioni.

Il disagio sommerso: quando essere visti non significa sentirsi compresi

Al centro del dibattito vi sarà la complessità psicologica della crescita, una fase di trasformazione profonda in cui il bisogno di riconoscimento si scontra frequentemente con l’isolamento:

la fatica vissuta da molti ragazzi nel sentirsi autenticamente compresi dal gruppo dei pari e dalle figure adulte di riferimento;

la difficoltà a esprimere stati emotivi complessi, che spesso si traducono in chiusure relazionali, scatti di rabbia o improvvisi cambi di comportamento;

il disorientamento delle famiglie, chiamate ad affrontare e interpretare segnali non sempre evidenti;

la necessità di costruire una comunicazione empatica per intercettare i bisogni reali prima che si trasformino in distacco o sofferenza silenziosa.

Il dialogo con gli specialisti e il ruolo di DesTEENazione

L’iniziativa è concepita non come una conferenza frontale, ma come un momento laboratoriale di confronto orizzontale in cui i professionisti condivideranno casi ed esperienze pratiche con i partecipanti:

conduzione affidata alle psicologhe Anna Costa e Sara Bombara insieme allo psicologo Giordano Pellegrini, figure professionali operative all’interno dello spazio ospitante;

formula della tavola rotonda partecipata, con ampio spazio riservato alle domande, ai dubbi e alle testimonianze del pubblico;

valorizzazione delle attività di DesTEENazione Imperia, realtà di aggregazione ed esperienza promossa dall’Ambito Territoriale Sociale Imperiese e dal Comune di Imperia;

sostegno della rete territoriale garantito dall’impegno delle associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi con l’apporto del CSV Polis.

Coordinate e informazioni utili per la partecipazione

L’appuntamento è rivolto a famiglie, educatori e a chiunque condivida la quotidianità a contatto con il mondo giovanile:

Data e ora: venerdì 30 ottobre, a partire dalle ore 18:00;

venerdì 30 ottobre, a partire dalle ore 18:00; Sede dell’incontro: DesTEENazione, secondo piano del Centro Culturale Polivalente;

DesTEENazione, secondo piano del Centro Culturale Polivalente; Indirizzo: piazza Duomo 11, Porto Maurizio (Imperia);

piazza Duomo 11, Porto Maurizio (Imperia); Relatori: Anna Costa (psicologa), Sara Bombara (psicologa), Giordano Pellegrini (psicologo).

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