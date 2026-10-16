Il futuro produttivo dello stabilimento ex Ilva e la salvaguardia dei livelli occupazionali approdano al centro del dibattito pubblico con una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Novi Ligure aperta all’intera cittadinanza. L’appuntamento istituzionale si terrà lunedì 26 ottobre alle ore 21:00 negli spazi del Museo dei Campionissimi, con l’obiettivo prioritario di promuovere un confronto corale tra istituzioni, forze sociali e comunità locale attorno alla complessa vertenza che interessa il polo produttivo novese. Alla discussione prenderanno parte le maestranze dell’impianto, le organizzazioni sindacali, i parlamentari del territorio, i rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria, insieme ai primi cittadini dei Comuni del comprensorio novese, bacino da cui proviene una quota essenziale dei lavoratori dell’azienda.

Le parole del sindaco Rocchino Muliere

Il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, sottolinea il significato profondo di questo momento di partecipazione collettiva per far sentire la vicinanza dell’intera comunità a chi vive una fase di forte incertezza lavorativa:

«Facciamo sentire la vicinanza dei cittadini di Novi ai lavoratori dell’ex Ilva – dichiara il Sindaco Rocchino Muliere –. Il Consiglio comunale aperto sarà un momento cruciale per condividere informazioni e preoccupazioni, ma soprattutto per ribadire che il destino dello stabilimento riguarda l’intero territorio. Vogliamo mantenere alta l’attenzione su questa crisi e riaffermare la necessità di un impegno corale e condiviso a tutela del lavoro e del futuro industriale della nostra città».

Un fronte comune tra istituzioni, sindacati e territorio

La convocazione in forma aperta risponde alla necessità di fare quadrato attorno a uno dei presidi industriali più rilevanti della provincia:

convocazione straordinaria aperta a tutta la popolazione per informare la cittadinanza sull’evoluzione della situazione produttiva;

invito esteso alle rappresentanze sindacali di categoria e ai lavoratori dell’impianto di Novi Ligure;

partecipazione richiesta ai parlamentari eletti nella circoscrizione, agli assessori e consiglieri della Regione Piemonte e ai vertici della Provincia;

coinvolgimento attivo dei Sindaci dei Comuni del Novese per rappresentare l’impatto socialeTitolo opzione 1: Crisi ex Ilva, Novi Ligure si mobilita: il 26 ottobre Consiglio comunale aperto al Museo dei Campionissimi

Titolo opzione 2: Futuro dell’ex Ilva e difesa del lavoro: a Novi Ligure assemblea aperta con operai, sindaci e istituzioni

Il futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento ex Ilva approda al centro del dibattito pubblico con una seduta straordinaria e partecipata dell’assise cittadina di Novi Ligure. Lunedì 26 ottobre, alle ore 21:00, la cornice del Museo dei Campionissimi ospiterà il Consiglio comunale aperto dedicato alla vertenza industriale, promosso dall’Amministrazione per aprire un confronto istituzionale ad ampio raggio sulle prospettive della fabbrica e del suo indotto. All’incontro, aperto all’intera popolazione, sono stati chiamati a raccolta operai, delegati sindacali, parlamentari, vertici regionali e provinciali e i primi cittadini del distretto novese, uniti dalla necessità di fare fronte comune a tutela dell’economia locale.

Un confronto corale: lavoratori, sindacati e istituzioni

L’iniziativa punta a costruire una mobilitazione condivisa e trasversale, coinvolgendo tutte le realtà direttamente toccate dalla crisi industriale:

i lavoratori dell’impianto novese e le relative famiglie;

le organizzazioni sindacali territoriali e di categoria;

i rappresentanti del Parlamento, della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria;

i Sindaci dei Comuni del Novese, comprensorio da cui proviene una fetta fondamentale delle maestranze impiegate in fabbrica;

l’intera cittadinanza, chiamata a partecipare numerosa alla seduta consiliare pubblica.

Le parole del sindaco Rocchino Muliere

Sull’importanza dell’appuntamento ha preso posizione il sindaco di Novi Ligure, sottolineando il dovere morale e politico di mantenere alta la guardia:

«Facciamo sentire la vicinanza dei cittadini di Novi ai lavoratori dell’ex Ilva – dichiara il Sindaco Rocchino Muliere –. Il Consiglio comunale aperto sarà un momento cruciale per condividere informazioni e preoccupazioni, ma soprattutto per ribadire che il destino dello stabilimento riguarda l’intero territorio. Vogliamo mantenere alta l’attenzione su questa crisi e riaffermare la necessità di un impegno corale e condiviso a tutela del lavoro e del futuro industriale della nostra città».

Dati pratici e coordinate dell’incontro

La seduta pubblica è a ingresso libero e accessibile a tutti gli interessati:

Data e ora: lunedì 26 ottobre, a partire dalle ore 21:00;

lunedì 26 ottobre, a partire dalle ore 21:00; Sede: Museo dei Campionissimi, Novi Ligure;

Museo dei Campionissimi, Novi Ligure; Obiettivo: confronto istituzionale sulle sorti industriali e lavorative dello stabilimento ex Ilva.

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