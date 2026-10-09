Nuovi interventi concreti per gli istituti scolastici di Diano Marina a supporto dei bambini e degli studenti della città. Il Comune ha dato il via libera a due forniture di arredi e attrezzature didattiche destinate a migliorare gli spazi educativi del territorio: da una parte l’acquisto di materiale ludico-educativo per il nuovo asilo nido comunale “Sbirulino” di via Rossini, dall’altra l’arrivo di nuovi banchi per la scuola secondaria di primo grado “Novaro” del plesso di via Biancheri. I provvedimenti, curati dal Settore Servizi alla Persona guidato dalla responsabile dottoressa Francesca Bellando, rispondono alle esigenze operative delle strutture per l’anno educativo in corso.

Giochi e strumenti didattici per il nuovo asilo nido “Sbirulino”

Il primo provvedimento riguarda il nido d’infanzia comunale di via Gioacchino Rossini, struttura recentemente inaugurata e al centro di un percorso di potenziamento dei servizi per la prima infanzia:

la fornitura comprende materiale ludico-educativo e arredi didattici specificamente dedicati alle attività giornaliere dei bambini iscritti;

l’affidamento è stato assegnato alla ditta Borgione Centro Didattico Srl di San Maurizio Canavese (Torino);

l’intervento completa le dotazioni del nuovo polo educativo comunale e delle sue aree pertinenziali, garantendo strumenti moderni e idonei alla crescita dei più piccoli.

Nuovi banchi per la scuola media “Novaro” in via Biancheri

Il secondo intervento risponde direttamente alle necessità logistiche sollevate dal mondo scolastico cittadino:

la fornitura nasce a seguito di una specifica richiesta avanzata dall’Istituto Comprensivo di Diano Marina per rinnovare le dotazioni delle aule;

l’acquisto prevede l’arrivo di 15 banchi scolastici destinati alle classi della secondaria di primo grado “Novaro” con sede in via Biancheri;

la fornitura degli arredi scolastici è stata affidata alla ditta Vastarredo Srl di Vasto (Chieti).

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