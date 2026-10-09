La grande poesia della Divina Commedia sposa le armonie e l’improvvisazione del jazz nella prestigiosa cornice della Sala Consiliare del Comune di Diano Marina con «Divina in blue», un suggestivo ciclo di tre reading poetico-musicali ideato da Giannino Balbis e Alessandro Collina. Il progetto, sostenuto dal Dopolavoro Ferroviario di Albenga e patrocinato dall’Amministrazione comunale di Diano Marina, propone una rilettura originale del capolavoro dantesco abbinando a ciascuna cantica l’opera di un gigante della musica: Thelonious Monk per l’Inferno, George Gershwin per il Purgatorio e Duke Ellington per il Paradiso. Il primo appuntamento è in programma domenica 11 ottobre 2026 alle ore 17.00 con ingresso completamente libero.

L’intreccio tra terzine dantesche e sonorità jazz

L’iniziativa mette a confronto due forme d’espressione solo in apparenza distanti: la parola immortale di Dante, capace di scandagliare le profondità dell’animo umano, del dolore e della speranza, e il jazz, arte fondata sulla libertà espressiva, sulla continua ricerca e sul riscatto civile.

La formula degli incontri prevede un dialogo costante tra declamazione e pianoforte:

il professor Giannino Balbis, docente, saggista, poeta e studioso dantesco, guiderà il pubblico introducendo e leggendo in forma antologica circa 500 versi per cantica, seguendo rigorosamente l’ordine testuale dei canti, degli episodi e delle figure dantesche;

il Maestro Alessandro Collina, pianista jazz di caratura internazionale, accompagnerà e intervallerà i versi con interpretazioni musicali dedicate;

al termine di ciascuna esecuzione, su richiesta dei presenti, verrà aperto uno spazio di dibattito e confronto aperto sui temi letterari, sui personaggi e sulle pagine musicali proposte.

Il commento del sindaco Za Garibaldi e dell’assessore Messico

L’alto valore divulgativo della rassegna è stato evidenziato dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

«Con “Divina in blue” proponiamo un modo nuovo di avvicinarsi a Dante» ha commentato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. «È un progetto che promette di unire cultura e coinvolgimento, rivolgendosi tanto a chi conosce già l’opera dantesca quanto a chi desidera riscoprirla attraverso una prospettiva inedita».

«La cultura è anche la capacità di creare connessioni e di proporre chiavi di lettura nuove. “Divina in blue” rende Dante accessibile e contemporaneo, mostrando come la sua opera possa dialogare con il jazz e parlare ancora oggi a pubblici diversi» ha aggiunto l’Assessore Sabrina Messico. «Sostenere progetti di questo tipo significa investire nella partecipazione e nella formazione culturale della comunità».

Il calendario completo degli appuntamenti

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, situata al secondo piano del palazzo municipale in piazza Martiri della Libertà 3, sempre a ingresso libero e con inizio alle ore 17.00:

Domenica 11 ottobre 2026: «Divina in blue» – Inferno, con le musiche di Thelonious Monk;

«Divina in blue» – Inferno, con le musiche di Thelonious Monk; Domenica 22 novembre 2026: «Divina in blue» – Purgatorio, con le musiche di George Gershwin;

«Divina in blue» – Purgatorio, con le musiche di George Gershwin; Domenica 20 dicembre 2026: «Divina in blue» – Paradiso, con le musiche di Duke Ellington.