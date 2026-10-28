Il campanile della Cattedrale di Alessandria si prepara a risplendere di una nuova luce grazie a un innovativo progetto di illuminazione architetturale a tecnologia LED. L’iniziativa, promossa dalla Diocesi e dalla Parrocchia San Pietro in Cattedrale per riqualificare e valorizzare il profilo della torre campanaria, ha ottenuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente Paolo Arrobbio. L’intervento consentirà di esaltare la verticalità e i volumi architettonici dei 106 metri del monumento simbolo della città, unendo un forte impatto estetico a un drastico abbattimento dei consumi energetici.

Tecnologia a LED ed estetica per i 106 metri della torre

Il piano messo a punto dalla Diocesi di Alessandria segna un deciso salto di qualità sia per la resa scenografica serale sia per la sostenibilità gestionale dell’edificio sacro:

installazione di un sistema architetturale a LED di ultima generazione, caratterizzato da un’elevata efficienza energetica e da bassissimi consumi;

fascio luminoso studiato per valorizzare i dettagli artistici, i volumi e lo slancio verticale dei 106 metri di altezza della struttura;

corpi illuminanti posizionati in modo da non risultare visibili dall’esterno, preservando integralmente l’estetica e la pulizia visiva delle facciate del campanile;

ottimizzazione delle prestazioni per garantire una visibilità notturna costante e suggestiva nel panorama urbano di Alessandria.

Il Presidente Paolo Arrobbio: «Un volàno per il turismo e per l’economia»

A sottolineare il valore strategico dell’opera per l’intero capoluogo è il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio: «La Parrocchia San Pietro in Cattedrale di Alessandria ci ha sottoposto un progetto di assoluto rilievo e interesse per tutta la nostra comunità. Il campanile della Cattedrale, con i suoi 106 metri di altezza, rappresenta uno degli elementi architettonici più significativi e riconoscibili della città, importante punto di riferimento nel panorama urbano di Alessandria. L’intervento consentirà di aumentarne la visibilità anche nelle ore serali, contribuendo alla valorizzazione non soltanto dell’edificio religioso, ma più complessivamente del centro cittadino e del suo patrimonio storico e artistico. Per la nostra Fondazione si tratta di un intervento che ben si colloca all’interno della strategia messa in campo per una forte valorizzazione del capoluogo, oltre che del resto della provincia, con l’obiettivo di rendere l’Alessandrino un territorio sempre più accogliente, e capace di valorizzare il suo enorme patrimonio artistico e culturale, volàno attrattivo che contribuisce alla crescita dei flussi turistici, e dell’economia locale».

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