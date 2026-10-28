Diano Marina compie un passo fondamentale verso la piena attuazione del progetto “Città cardioprotetta”, avviando l’iter tecnico necessario per l’installazione di quattro nuovi defibrillatori automatici (DAE) sul territorio comunale. L’Amministrazione ha infatti formalizzato l’affidamento dell’incarico professionale per la predisposizione delle pratiche edilizie e per la preventiva autorizzazione paesaggistica semplificata, passaggi obbligati per posizionare le apparecchiature salvavita all’interno di idonei supporti e teche da esterno. Il provvedimento consentirà di rendere operativi i dispositivi acquisiti al patrimonio pubblico a seguito di donazione, garantendo una rete di primo soccorso diffusa e tempestiva a tutela della salute di residenti e turisti.

Il progetto “Città cardioprotetta” e i dispositivi donati

Il percorso per incrementare i presidi sanitari d’emergenza affonda le radici nel piano “Città cardioprotetta”, approvato dalla Giunta Comunale con l’accettazione della donazione libera e gratuita di una serie di defibrillatori da collocare in punti strategici della cittadina.

Per rendere fruibili e protetti i DAE negli spazi all’aperto, il Comune aveva disposto:

l’acquisizione al patrimonio civico delle apparecchiature donate;

la futura dotazione di colonnine di supporto e contenitori resistenti agli agenti atmosferici;

l’attivazione di tutti gli adempimenti burocratici, edilizi e paesaggistici indispensabili per posizionare regolarmente le quattro postazioni esterne sul suolo pubblico.

L’incarico professionale al geometra Clemenzi

Per la redazione della documentazione tecnica e l’ottenimento dei nulla osta paesaggistici, la Responsabile del Settore II Servizi alla Persona, Dott.ssa Francesca Bellando, ha individuato un professionista abilitato esterno. La scelta di ricorrere a una figura esterna si è resa necessaria in quanto l’organico tecnico dell’Ente è attualmente impegnato nelle ordinarie e gravose attività dei settori Lavori Pubblici, Manutentivo, Ecologia e Demanio.

La prestazione professionale è stata affidata:

al Geometra Alessandro Clemenzi, con studio tecnico in viale Matteotti 37 a Diano Marina;

per la gestione completa delle pratiche edilizie relative ai quattro punti di installazione;

per la redazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata, ove richiesta dalla normativa di tutela del contesto urbano e costiero.

L’avvio delle procedure burocratiche rappresenta il tassello propedeutico indispensabile per avviare il montaggio fisico delle colonnine e mettere i defibrillatori a disposizione della collettività.